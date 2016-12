Úkryt Anny Frankovej možno nik neprezradil, tvrdí múzeum

Na základe najnovšej štúdie, o ktorej informovalo v piatok Múzeum Anny Frankovej v Amsterdame totiž o prezradení úkrytu, ktoré viedlo k deportácii rodiny do koncentračných táborov, neexistuje žiaden presvedčivý dôkaz.

Najnovší výskum „ukazuje, že do úvahy by sa mali brať aj iné scenáre“, uviedol Ronald Leopold, výkonný riaditeľ tejto inštitúcie. Jedným z možných variantov je napríklad aj to, že na Annu a jej rodinu nacisti prišli pri vyšetrovaní nelegálnej práce alebo prípadne poukážok na potraviny, ku ktorých falšovaniu dochádzalo v bezprostrednom okolí skladu, kde sa rodina ukrývala.

Anna Franková bolo nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v nepoužívaných priestoroch firemného skladu na ulici Prisengracht 263 v Amsterdame. Nacisti ale úkryt krátko pred koncom vojny objavili a rodinu deportovali do nemeckých koncentračných táborov Auschwitz-Birkenau a Bergen-Belsen. Tie prežil len Annin otec Otto Frank.

Anna sa neskôr stala veľmi známou vďaka denníku, ktorý si písala ešte počas úkrytu v Amsterdame (od júna 1942 do augusta 1944) a ktorý po vojne vydal v Holandsku práve jej otec.