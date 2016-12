Hrdinovia v Aleppe a zbabelci v Palmýre?

Na snímke prevzatej z televízie si teroristi z tzv. Islamského štátu prezerajú trofejovú muníciu, ktorú po úteku z Palmýry zanechali sýrski vojaci a hlavne dobrovoľné oddiely provládnych ozbrojencov. Autor: REUTERS TV

Opätovné obsadenie Palmýry príslušníkmi IŠ vyvolalo množstvo špekulácií. Spôsobilo to aj počiatočné váhanie Damasku priznať prehru na pozadí víťazného ťaženia v strategickom Aleppe, v ktorom po dvojdňovej prestávke v nedeľu pokračovala evakuácia asi 40-tisíc osôb. Vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina o tom, že „situácia v Palmýre je výsledkom nekoordinovanosti aktivít medzi všetkým stranami zainteresovanými v urovnaní sýrskej krízy", sa pokúsil dešifrovať vojenský odborník Michail Chodarenok.

„Rusko sa musí orientovať na politické riešenie situácie v Sýrii," začal analýzu politológ pre portál Gazeta.ru. Je to podľa neho o to dôležitejšie, že Moskva urobila všetko pre politické riešenie, a navyše si to vyžaduje udalosť v Palmýre, v ktorej „sýrska armáda prejavila zbabelosť a paniku, čím ohrozila životy ruských vojakov". Podľa Chodarenoka v čase útoku ich bolo 200 (kontrolná skupina), ako aj 120 členov ochrany z oddielu osobitného určenia. Príčinou prehry nebola neinformovanosť rozviedky o pohybe teroristov. Vládne jednotky o ňom vedeli, ale sýrske miestne velenie ho ignorovalo.

„Proasadovské jednotky sa správali ako zbabelci a panikári. Medzi prvými, ktorí vzali nohy na plecia, bol námestník náčelníka sýrskeho generálneho štábu," vmietol výčitku Damasku vojenský analytik na základe dôkazov priamo z miesta operácie. Na útek sa dal aj náčelník Hlavnej správy generálneho štábu, ako aj veliteľ raketových jednotiek a delostrelectva či veliteľ a štáb 3. armádneho zboru a veliteľ 18. tankovej divízie.

„Keď sme videli, že vládni vojaci ustupujú do okolia mesta, tak sme operatívne využili nečakanú ponuku," cituje portál Dahab jedného z islamských radikálov. A tak asi 4 000 príslušníkov vládnych jednotiek pred týždňom v sobotu podvečer stratilo nielen kontrolu nad Palmýrou, ale prestíž utrpela aj sýrska armáda.

V panike ustupujúcich Sýrčanov sa s ťažkosťami podarilo zastaviť až v nedeľu ráno. Po čiastočnej stabilizácii situácie sa však dali opäť na útek. Výsledkom bolo, že vo vedení armády padali hlavy. Námestníka náčelníka sýrskeho generálneho štábu prezident Asad prepustil z armády po tom, čo súhlasil s kritikou.

„Sýrčania sa panicky boja hlavne džihádistických mobilných oddielov," nezabudol upozorniť Chodarenok. Na základe informácií ruského velenia nevynechal však ani „hrdinstvo" príslušníkov hnutia Hizballáh a iránskych „fatimídov" bojujúcich na strane Damasku.

„Prví vôbec nebojujú, a iba veľa rozprávajú, a druhí, ktorí by mali čeliť útokom zo západného smeru, sa rovnako nepretrhnú," nastavil zrkadlo skutočnej realite ešte spred niekoľkých dní Chodarenok. Podľa neho ani príslušníci Iránskej revolučnej gardy nie sú v tomto smere výnimkou.