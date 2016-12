Senátori vyzvali na vyšetrenie hackerských útokov Ruska

Charles Schumer, ktorý bude od januára lídrom demokratov v Senáte v novom americkom Kongrese, a republikán John McCain, predseda senátneho výboru pre ozbrojené sily, označili zvláštny výbor za potrebný na to, aby sa Kongres efektívne zaoberal otázkou získania e-mailov Demokratickej strany hackermi počas predvolebnej kampane.

„Fakt, že hackersky prenikajú do nášho politického systému a snažia sa ovplyvniť výsledky – ako to vyzerá, že to je – to je vážna, vážna vec,“ povedal Schumer na tlačovej konferencii v New Yorku. Výbor by podľa neho mal preskúmať aj hackerské útoky iných krajín ako Čína a Irán.

Dvaja ďalší senátori, republikán Lindsey Graham a demokrat Jack Reed, poslali spoločne so Schumerom a McCainom list lídrovi republikánov v hornej komore Kongresu Mitchovi McConnellovi, v ktorom ho žiadajú o zriadenie takéhoto výboru.

„Nedávne správy o ruskom zasahovaní do našich volieb by mali znepokojiť každého Američana,“ napísali McConnellovi, ktorý minulý týždeň povedal, že podporí snahy o vyšetrenie obvinení zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb.

McCain pre televíziu CNN povedal, že reakcia USA na ruské útoky je „absolútne ochromená“ a že kybernetická vojna „je pravdepodobne jedinou oblasťou, kde naši protivníci majú nad nami prevahu“.

Americké spravodajské služby dospeli k záveru, že Rusko sa snažilo ovplyvniť voľby v USA z 8. novembra hackerskými útokmi voči jednotlivcom i inštitúciám, ku ktorým patrili orgány Demokratickej strany.

Novozvolený prezident USA Donald Trump reagoval nahnevane s tým, že zvíťazil čestne. Ruskí predstavitelia obvinenia zo zasahovania do amerických volieb popreli.