Nákladné auto na berlínskych vianočných trhoch vrazilo do ľudí, deväť mŕtvych

Podľa nemeckých denníkov polícia už vodiča zadržala a spoluvodič je mŕtvy. Národnosť oboch osôb kriminalisti nezverejnili. Kamión patril poľskej prepravnej spoločnosti Ariela Zurawského, čo tamojšej televízii TVN24 potvrdil priamo jej majiteľ. Zurawski zároveň poprel, že by do útoku bol zapojený jeho vodič. „Ručím zaňho, je to môj bratranec,“ vyhlásil autodopravca s tým, že muža zamestnával pätnásť rokov.

Auto s poľskou poznávacou značkou išlo veľkou rýchlosťou. Podľa polície išlo o zjavný úmysel, nehodu vylúčila. Vyšetrovania sa ujal najvyšší štátny zástupca, ktorý sa vo svojej praxi zaoberá aj teroristickými čin­mi.

O detailoch vzniknutej situácii upovedomili kancelárku Merkelová berlínsky starosta Michael Muller a minister vnútra Thomas de Maiziere.

Berlin mayor Michael Müller: "I'm in shock, we always hoped not to have a situation like this in Berlin. Now the situation is under control" pic.twitter.com/9ws58KVGQd