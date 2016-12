Poľská opozícia žiada hlavu šéfa Sejmu

Ulice a námestia naďalej zapĺňali demonštranti protestujúci proti spornému spôsobu prijatia štátneho rozpočtu, obmedzeniam pre médiá v parlamente, ale aj proti kontroverznej školskej reforme, diskriminatívnemu zhromažďovaciemu zákonu a celkovému okliešťovaniu demokracie pod vládou strany Právo a spravodlivosť (PiS).

Opozícia včera oznámila, že podáva na šéfa Sejmu Marka Kuchcińského trestné oznámenie pre piatkové hlasovanie o rozpočte. Najsilnejšia opozičná strana Občianska platforma (PO) maršalka Kuchcińského obviňuje z porušenia zákona, ktorého sa mal dopustiť tým, že pripustil neregulárne hlasovanie o rozpočte. „Maršalek prekročil svoje právomoci, keď poslal svoju ochranku proti poslancom,“ vyhlásil poslanec PO Cezary Tomczyk.

Nový konflikt sa rozhorel v piatok, keď počas rozpočtovej debaty prišiel poslanec Michał Szcerba k rečníckemu pultu s ceduľou s nápisom „Slobodné médiá“, čím protestoval proti chystaným obmedzeniam v prístupe novinárov do budovy parlamentu.

Predseda Sejmu ho napomenul a potom napriek tomu, že Szcerba transparent odložil a vrátil sa k téme debaty, mu dal vypnúť mikrofón a vylúčil ho z ďalšieho rokovania. Opozícia na protest zablokovala prístup k tribúne, načo sa poslanci PiS presunuli do inej miestnosti, kam parlamentná stráž nielenže nevpustila zástupcov médií, čo zákon vyžaduje, ale bránila vstupu aj viacerým opozičným poslancom.

Opozícia tvrdí, že manuálne zratúvanie hlasov bolo zmanipulované a o štátnom rozpočte sa preto bude musieť hlasovať znova. Skupina poslancov včera pokračovala v blokáde rokovacej sály. Napriek tomu, že im vypínajú svetlo i kúrenie, zdôraznili, že v prípade potreby v okupačnom štrajku zotrvajú hoci až do ďalšieho zasadania dolnej komory parlamentu plánovaného na 11. januára.

„Brániť opozičným poslancom v účasti na rokovaní parlamentu spochybňuje tvrdenie strany PiS, že išlo o legálny postup,“ komentoval videozábery, na ktorých vidno, že parlamentná stráž odmieta vpustiť viacerých poslancov do náhradnej sály, poľský analytik Tomasz Oryński. „PiS prekročil Rubikon, a pretože nemôže zasiahnuť ústavný súd , vládna strana môže ďalej vyvíjať nátlak smerom k diktatúre,“ do­dal.

Pred úsilím PiS aj jej vodcu Jaroslawa Kaczyńského zničiť systém kontroly vládnej moci varoval aj odchádzajúci šéf ústavného súdu Andrzej Rzepliński. „Krajina je na ceste k autokracii,“ povedal pre denník Guardian predseda viacerými vládnymi krokmi paralyzovaného ústavného súdu. „Cieľom legislatívy je zničiť súd, rozdeliť ho, vytvoriť istý druh súkromnej rady pre nášho ,milovaného vodcu’,“ dodal Rzepliński, ktorému včera vypršal mandát.

Do vlády PiS sa včera nevídane ostro pustil aj legendárny exprezident Lech Walesa. Pred zajtrajším rokovaním Európskej komisie, ktorá sa chystá zaoberať politickou krízou v Poľsku, odporučil Bruselu vylúčenie Varšavy za porušovanie demokratických pravidiel z únie. "Nerád hovorím proti Poľsku, ale nemám inú možnosť. Ak ste členom klubu, kam nezapadáte, musia vás vyhodiť,“ povedal pre server Politico.

Prezident Andrzej Duda sa po nedeľňajších rokovaniach s opozíciou stretol s Kaczyńským i Kuchcińským. Kaczyński vzápätí rokoval s premiérkou Beatou Szydlovou. Či uvažujú o možných ústupkoch, nebolo do večera jasné. Popredný opozičný novinár Tomasz Lis to však nepredpokladal.

„Problémom Kaczyńského je, že ak by teraz ustúpil, bol by to úspech Dudu a to on nechce,“ naznačil rivalitu medzi umierneným prezidentom a radikálnym šéfom PiS. Uznať si chybu mohla podľa Lisa vládna strana v piatok. „Teraz už to bude ťažké,“ napísal na Twitteri.