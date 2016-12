Davida Ratha odpočúvali nezákonne

Vyplýva to z októbrového písomného uznesenia súdu, do ktorého mal možnosť v pondelok nahliadnuť denník Právo. Súdne príkazy na telefónne a priestorové odpočúvanie Ratha a ďalších obžalovaných v tejto korupčnej kauze boli podľa názoru odvolacieho senátu „nedostatočne odôvodnené“. A tak podľa predsedu senátu Pavla Zelenku je nemožné v budúcnosti použiť ako dôkazy poznatky získané sledovaním osôb. Týka sa to prípadného nového hlavného pojednávania.

Ide o údajnú korupčnú kauzu pri verejných zákazkách financovaných z EÚ. Sú medzi nimi stavebné objednávky a modernizácia krajských nemocníc. Rath mal vziať úplatok vo výške 16 miliónov korún (asi 591-tisíc eur), ďalších šesť z celkovo sľúbených 22 miliónov už podľa súdu už nestihol prevziať.

Polícia niekdajšieho politika zadržala v máji 2012 so škatuľou od vína, v ktorej však boli bankovky. Súd Rathovi okrem trestu 8,5 roka za mrežami uložil aj prepadnutie 20 miliónov korún z majetku.

Súdny verdikt preložený do zrozumiteľnej reči znamená, že je založený na tvrdení, podľa ktorého príkazy na odpočúvanie a sledovanie ľudí vydali iba na základe všeobecných a nekonkrétnych podozrení.

Ako pripomína portál Novinky, pre pôvodný stredočeský krajský súd, ktorý vymeral Rathovi trest, to znamená významné zúženie dôkazov proti obžalovaným, predovšetkým práve v podobe nezákonného odpočúvania, ktoré pritom zaznamenalo odovzdávanie peňazí medzi Rathom a manželmi Petrom a Kateřinou Kottovcami u nich doma vo vile v Rudnej pri Prahe.

Podľa portálu iDnes Vrchný súd "nevylúčil, že nové svedectvá môžu viesť k zmierneniu či dokonca odstráneniu reštriktívneho dopadu terajšieho rozhodnutia odvolacieho súdu na dôkazy usvedčujúce obžalovaných z trestnej činnosti“.