Čierny kamión priniesol do predvianočného Berlína smútok a šok

„Skúšam sa pýtať prečo? Ale nemám na to odpoveď,“ povedala Elisabeth Boltová, ktorá sa dnes dopoludnia, tak ako desiatky ďalších ľudí, prišla pozrieť na miesto činu neďaleko pamätného kostola cisára Viliama (Gedächtniskirche) v bývalom západnom Berlíne.

„Akým právom človek urobí niečo také iným ľuďom, ktorí sú úplne nevinní? Akým právom? Aká je motivácia, ktorú takýto človek má? To je pre mňa nevysvetliteľné,“ povedala rozrušená, asi päťdesiatpäťročná žena neďaleko bieleho plota, ktorý ohradzuje miesto činu.

Už od rána na okraji námestia Breitscheidplatz prúdili Berlínčania aj turisti, ktorí väčšinou v tichosti premýšľali o tom, čo sa stalo. Niektorí z nich prinášali kvety a na dohľad od policajtov hliadkujúcich so samopalmi zapaľovali sviečky na pamiatku obetí.

„Videli sme to včera v televízii, už tam to človeka zasiahne, ale keď stojí takto bezprostredne pri mieste, kde sa to stalo, tak je to hrozné, strašné,“ povedala Boltová pri pohľade na zničené stánky trhu a čierny kamión, pod kolesami ktorého zostal v pondelok aj jeden z vyzdobených vianočných stromov.

Jedným z tých, kto na miesto prišiel, bol aj dôchodca Klaus Lück. „Nedá sa to čakať, ale môže sa to stať kdekoľvek a s tým musíme bohužiaľ žiť,“ povedal. „Nemám však strach, myslím si, že v Nemecku sme ešte celkom v bezpečí,“ poznamenal zároveň s tým, že si nechce takýmito činmi nechať zmeniť život. „Nemám strach, aj keď to človek má v podvedomí. Nie je však dobré sa tým nechať ovplyvniť,“ povedala Boltová.

Trochu inak to vidí devätnásťročný Berlínčan Florian Böttcher, ktorý aj kvôli pondelkovému masakru vynechá tohtoročné silvestrovské oslavy v centre nemeckej metropoly. „Po útokoch v Paríži, v Nice a v Belgicku som mal trochu strach, že by sa niečo také mohlo stať aj u nás,“ povedal.

O tom, že sa Berlín, či skôr celé Nemecko s hrozným činom vyrovná, nepochybuje nikto z oslovených. „Nemci sú dosť silní na to, aby to prestáli. Z toho vychádzam a za tým si stojím,“ vyhlásil odhodlane Lück na mieste, kde po druhej svetovej vojne vyrástli z trosiek moderné domy, luxusné hotely aj desiatky obchodov.