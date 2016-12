Sýrska armáda mieri do poslednej povstaleckej enklávy Aleppa

Evakuácia, ktorá sa začala vo štvrtok, pokračovala aj počas dneška. Podľa Ankary bolo doteraz evakuovaných 37 500 ľudí. Sýrska vláda dnes povolila, aby OSN poslala na monitorovanie Aleppa ďalších 20 svojich pracovníkov.

Turecký minister zahraničia Mevlut Cavusoglu na twitteri oznámil, že sa z mesta podarilo zatiaľ evakuovať 37 500 ľudí. Podľa neho by evakuácia mohla byť do stredy ukončená.

Hovorkyňa Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Ingy Sedkyová predtým povedala, že sa z východného Aleppa zatiaľ dostalo 25 000 ľudí. „Včera (v pondelok 19.12.2016)) sme evakuovali 15 000 osôb, od štvrtka 25 000,“ povedala Sedkyová s tým, že tisícky ďalších na evakuáciu čakajú. V noci na dnes podľa nej bolo medzi odvážanými ľuďmi niekoľko zranených a 14 z nich bolo vo vážnom stave.

Zástupca zdravotníckych úradov Halab Bašár Babur povedal, že v noci do povstaleckej zóny západne od Aleppa, kam sú ľudia odvážaní, prišlo osem autobusov, v ktorých boli aj zranení.

Povolenie pracovníkom OSN na sledovanie evakuácie

Bezpečnostná rada OSN v pondelok schválila rezolúciu, ktorá povoľuje vyslať do Aleppa pozorovateľa. Sýrska vláda dnes vydala povolenie pre ďalších 20 pracovníkov OSN, uviedol hovorca organizácie Jens Laerke. Ide o miestnych i zahraničných pracovníkov a na miesto odcestujú „čo najskôr to bude možné“. „Majú za úlohu monitorovať evakuáciu,“ povedal na tlačovom brífingu v Ženeve. „Nemáme však nezávislý prístup do autobusov, takže nie sme schopní dostať sa k evakuovaným. Nezmierňuje to teda naše obavy o ochranu“ tých ľudí, dodal.

Evakuácia Aleppa je viazaná na odvoz ľudí zo šiitských dedín Fua a Kafrája v provincii Idlib. Podľa MVČK z nich bolo od pondelka evakuovaných do vládou ovládaných oblastí 750 ľudí. Dnes do dedín smerovalo ďalších 20 autobusov určených na evakuáciu osôb, spresnil Laerke.

V Moskve rokovali o Aleppe Turecko, Rusko a Irán

Koľko ľudí na evakuáciu ešte stále čaká, nebolo jasné. Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura však minulý týždeň odhadoval, že v oblasti je 40 000 civilistov a 10 000 rebelov. De Mistura tiež v pondelok oznámil, že má v úmysle 8. februára v Ženeve obnoviť mierové rozhovory medzi režimom a opozíciou. Ich posledné kolo sa pod záštitou OSN uskutočnilo v marci. Rokovania však skrachovali kvôli obnoveniu bojov.

V Moskve dnes o Aleppe rokovali ministri zahraničných vecí Turecka, Ruska a Iránu. Zhodli sa, že sa ich krajiny chcú stať garantmi rokovaní medzi vládou sýrskeho prezidenta Bašara Asada a opozíciou.