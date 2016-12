Savčenková tvrdí, že bol vydaný príkaz na jej likvidáciu

Uviedla tiež, že je pripravená na akýkoľvek vývoj a ničoho sa nebojí. „Poznám dátumy a dni, keď sa to stane. Nie som hlúpa, všetkému rozumiem. Nebojím sa a neprekvapujú ma špinavosti, ktoré sa dejú v našej politike,“ vyhlásila.

Meno Savčenkovej sa v posledných dňoch opäť začalo spomínať v súvislosti s tým, že 7. decembra tajne navštívila bieloruský Minsk, kde sa stretla s lídrami samozvaných proruských republík v Donbase – Igorom Plotnickým a Alexandrom Zacharčenkom, a to aj za účasti predstaviteľov Ruska. Tieto rokovania potvrdil aj Kremeľ.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko na margo Savčenkovej iniciatívy uviedol, že jej stretnutia s lídrami samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky „neprospievajú ani jej osobne, ani Ukrajine“.

„Nikomu nedovolím predstierať, že na Ukrajine je vnútorný konflikt a očisťovať (tak) Ruskú federáciu – bez ohľadu na to, akými mandátmi sa to zakrýva,“ vyhlásil Porošenko a vyjadril ľútosť nad udalosťami spojenými so Savčenkovou, ktorá podľa neho „prešla obrovskými skúškami“.

Dôsledkom Savčenkovej konania bolo aj jej vylúčenie z frakcie strany Vlasť v ukrajinskom parlamente, ktoré v Kyjeve podľa agentúry Ukrinform oficiálne potvrdil predseda Najvyššej rady Andrij Parubij.

Predmetom sporu medzi stranou a Savčenkovou bola možnosť viesť rokovania „s teroristami v Donbase“ na východe Ukrajiny. Strana Vlasť podľa jej predsedníčky Julije Tymošenkovej „bola a je“ toho názoru, že s „teroristami neslobodno rokovať. Sú to zločinci a mali by sa (za svoje činy) zodpovedať podľa zákona.“ Strana a Savčenková majú odlišný názor aj na možnosť uskutočnenia komunálnych volieb na tzv. dočasne okupovaných územiach Donbasu a na amnestiu pre proruských separatistov, ako aj na ďalšie témy.

S výzvou nepliesť sa do minských rokovaní sa na Savčenkovú obrátili aj viacerí poslanci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Vo vysielaní rozhlasovej stanice Deutsche Welle to uviedol nemecký poslanec Karl-Georg Wellmann.

Savčenková strávila takmer dva roky vo vyšetrovacej väznici v Rusku a na jar tohto roku bola odsúdená na 22 rokov odňatia slobody za podiel na smrti dvojice ruských novinárov televízie VGTRK a z protizákonného prekročenia hraníc Ruskej federácie. Tento rok v máji sa na Ukrajinu vrátila ako hrdinka. Umožnila to výmena za dvoch odsúdených Rusov.