Emócie po útoku pri berlínskej stanici ZOO

V časoch, keď bol Berlín ešte rozdelený múrom, sa na stanici ZOO stretávala problémová mládež, ktorej osud vo svojej autobiografickej knihe My deti zo stanice ZOO zachytila Christiane F.

Od decembra 2016 miesto bude pripomínať aj teroristický útok, pri ktorom päť dní pred Vianocami umrelo prinajmenšom 12 ľudí. Teroristický útok na vianočných trhoch, ktoré sú v Berlíne mimoriadne populárne nielen u turistov, ale aj medzi samotnými obyvateľmi mesta. Varené víno, typické jedlo, koláče, hudba, darčeky, stretnutia s priateľmi a dolaďovanie posledných plánov pred Vianocami…

Každá mestská časť v Berlíne má niekoľko svojich vianočných trhov. No trhy na námestí Breitscheidplatz patria k najnavštevo­vanejším. Vedľa nákupného centra Bikini Berlín a neďaleko legendárneho obchodného domu KADEWE sú zastávkou každého Berlínčana na love za vianočnými darčekmi v okolí.

Pár hodín po útoku sa na mieste stretávajú ľudia, ktorí chcú vyjadriť ľútosť nad obeťami. Atmosféra na mieste je napätá. Muž v stredných rokoch kričí na ľudí okolo: „Je to vina kancelárky, hanba vám!“

Mladá žena odpovedá z druhej strany: „Nemáte pravdu, nie každý s vami súhlasí!“ Počuť viac rozhorčených ľudí a mnohí chcú ihneď nájsť vinníka alebo aspoň obetného baránka.

Nemci sú nahnevaní, pretože sa cítia podvedení. Oni podali pomocnú ruku a teraz sú obeťami terorizmu. Tento útok je symbolickým útokom na ich hodnoty a tradície. „Bolo by mimoriadne zvrátené, keby páchateľom útoku bol utečenec,“ reagovala kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa pred budúcoročnými voľbami ocitá pod čoraz silnejším tlakom rozpoltenej verejnosti.

Kancelárka je vo svojich vyjadreniach zvyčajne mimoriadne opatrná, no rast extrémistickej pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), vznik hnutia Pegida proti islamizácii Európy signalizujú nebezpečné zmeny v nálade nemeckej spoločnosti. Angela Merkelová vo svojom emotívnom prejave predovšetkým vyzdvihla prácu záchranárov a ľútosť nad pozostalými obetí a zdôraznila potrebu žiť slobodne ďalej: „Nechceme si pripustiť, že by nás mohol paralyzovať strach zo zla. Aj keď je to v tejto dobe ťažké. Musíme nájsť silu žiť svoj život v Nemecku tak, ako chceme: slobodne, spoločne a otvorene."

Napriek ťaživej atmosfére úrady v Nemecku a predovšetkým v Berlíne naďalej vyzývajú obyvateľov, aby zachovali pokoj a nešírili paniku či nepodložené dohady. Samotný Berlín zatiaľ funguje bez výraznejších obmedzení. Život ide ďalej, no rešpekt pred udalosťami je všadeprítomný. Pracovné telefonáty a e-maily sa začínajú slovami: „Verím, že ste v kancelárii všetci v poriadku.“

Na väčšine zastávok metra alebo mestských vlakov nevidno zvýšené bezpečnostné opatrenia. A hoci vianočné trhy v Berlíne zostali z úcty k obetiam zatvorené, inde v Nemecku ich úrady neprikázali zavrieť. Minister vnútra Thomas de Maiziére potvrdil odhodlanie zachovať slobodnú atmosféru v krajine: „Bez ohľadu na to, čo sa dozvieme o pozadí a motívoch páchateľov, nesmieme si dať a nedáme si vziať našu slobodu.“