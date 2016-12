Po hromadnej nehode vo Francúzsku najmenej päť mŕtvych

Tragická nehoda sa stala krátko pred desiatou hodinou dopoludnia neďaleko obce Sainte-Flavie-des-Loups v departemente Vendée pri západnom pobreží Francúzska. Rýchlostná cesta z La Roche-sur-Yon do Les Sables d'Olonne zostala preto niekoľko hodín v oboch smeroch uzatvorená.

„Náhle je pred vami múr hmly a vy zrazu neviete, čo sa deje. Všetky vozidlá do seba v plnej rýchlosti narážali, nestačili zabrzdiť. A neprestávalo to, a to bolo hrozné,“ povedal portálu 20minutes jeden päťdesiatnik, ktorý z nehody vyviazol.

„Keď žandári prišli, bola stále hustá hmla. Bolo vidieť len do vzdialenosti piatich metrov. To je bezpochyby jeden z hlavných dôvodov incidentu, ale všetko sa musí ešte preveriť,“ uviedol na brífingu miestny prokurátor. Dodal, že žiadny z vodičov, u ktorých bolo zatiaľ možné preveriť prípadnú konzumáciu alkoholu či drog, žiadne zakázané látky nepožil. Podľa niektorých svedkov išla niektoré autá neprimerane rýchlo, uviedol 20minutes.