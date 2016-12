Kamión ako zbraň? Zastaviť podobný útok je takmer nemožné

Dvanásť mŕtvych a 48 zranených je však krvavou bilanciou plánu stále neznámeho páchateľa. Po masakre síce zadržala polícia jedného muža, ale podľa všetkého je skutočný zločinec stále na úteku.

Stopercentná bezpečnosť neexistuje

"Podobným útokom je, samozrejme, neuveriteľne náročné zabrániť. Aj preto, že jednoducho dav ľudí na verejnom mieste je zraniteľný. Aj keby bol páchateľ pod dohľadom 24 hodín denne, aj tak by nebolo možné garantovať úspech,“ uviedol pre Pravdu expert na boj s terorizmom Sam Mullins z Európskeho centra pre bezpečnostné štúdie Georgea C. Marshalla v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. "Je však veľmi dôležité, aby sme sa snažili čo najviac poučiť z každého podobného útoku. Napríklad zistiť, či bola možnosť identifikovať páchateľa alebo páchateľov. Alebo či po zjavnej krádeži nákladného auta bolo možné prijať nejaké dodatočné bezpečnostné opatrenia aj čo sa týka ochrany verejného priestoru, kde k činu došlo. Je však jasné, že k podobným útokom ešte v budúcnosti dôjde, hoci pravdepodobnosť, že budete ich súčasťou, je veľmi nízka,“ pripomenul Mullins, ktorého názory nevyjadrujú oficiálne stanovisko vlád USA a Nemecka.

Spojené štáty v novembri varovali pred možnosťou teroristických útokov vo vianočnom období v Európe. Išlo však pravdepodobne skôr o preventívne opatrenie, súvisiace s väčšou koncentráciou ľudí na trhoch či v obchodných centrách, ktoré nebolo založené na informáciách tajných služieb o konkrétnych teroristických činoch.

Detaily útoku v Berlíne nie sú ešte známe, hoci ho vyšetrujú ako teroristický čin. Z toho, čo vieme, zatiaľ vyplýva, že páchateľ či páchatelia ukradli nákladné auto poľskej firmy a pravdepodobne zastrelili šoféra. Či však išlo o dlhšie naplánovaný čin, alebo niekto jednoducho využil ponúknutú príležitosť, je otázkou vyšetrovania.

Krátko po masakre viaceré americké konzervatívne médiá uviedli, že k útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Odvolávali sa však na nejasné zdroje z prostredia irackých šiitských milícií a nejde o dôveryhodnú informáciu. V čase uzávierky tohto vydania denníka Pravda IS cez svoje oficiálne kanály zapojenie do krviprelievania v Berlíne nepotvrdil.

Jeden úspech teroristov

Pravdou je, že teroristi v minulosti vyzývali na využitie áut a kamiónov na útoky. IS aj Al-Kajdá o tom špecificky hovorili vo svojich publikáciách. Izrael podobných útokov, hoci menšieho rozsahu, zažil viacero.

Berlín najviac pripomína masakru z júla v Nice. Tunisan Mohamed Lahouaiej-Bouhlel 14. júla na Deň Bastily vrazil 90-tonovým kamiónom na promenádu a zabil 86 ľudí predtým, ako ho zneškodnila polícia. K činu sa prihlásil IS.

"Nanešťastie takpovediac úspech toho, čo sa stalo v Berlíne, môže inšpirovať iných, aby sa pokúsili o niečo podobné. Viem si predstaviť, že niektorí ľudia v najbližších dňoch nezoberú rodiny na vianočné trhy,“ reagoval pre Pravdu Edwin Bakker, riaditeľ Centra pre štúdium terorizmu a boj s terorizmom na Leidenovej univerzite v Holandsku. "Stále žijeme v najbezpečnejšej časti sveta. Je však nemožné ochrániť všetky podujatia v mestách a úplne zablokovať dopravu, aby sme sa vyhli takýmto útokom. A, samozrejme, to nás neochráni, keby páchatelia použili strelné zbrane alebo výbušniny, ako to bolo v Paríži alebo Bruseli,“ dodal Bakker.

Neznamená to, samozrejme, že bezpečnostné zložky nerobia nič. "Nie je to tak, že by jednoducho rezignovali a nerobili nič. Mnohým útokom zabránime už tým, že ľuďom sťažíme, aby sa do nich pustili,“ uviedol pre Pravdu David Lowe, bezpečnostný expert z Univerzity Johna Mooresa v Liverpoole. "Za posledný rok sme boli v európskych štátoch ako Francúzsko, Nemecko či Británia svedkami toho, že bezpečnostné služby a policajné agentúry získali nové právomoci monitorovať elektronickú komunikáciu. Útok v Berlíne je však ďalšou tragickou kapitolou v sérii incidentov, ktoré zasiahli Európu. A potvrdzuje vyhlásenie Dočasnej Írskej republikánskej armády po bombovom útoku v Brightone v roku 1984 (smrti vtedy tesne unika premiérka Margaret Thatcherová, pozn. red.), že štát musí mať šťastie vždy, teroristom stačí mať šťastie raz,“ vyhlásil Lowe.