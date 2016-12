Merkelovej pripisujú časť viny

Už pred pár týždňami, keď prijala poverenie od svojej kresťanskodemo­kratickej CDU, aby sa uchádzala o štvrtý mandát, vedela, že ju čaká najťažšia skúška kariéry. Keď pätnásť hodín po masakre na západoberlínskom vianočnom trhu prehovorila k verejnosti, pôsobila zronene. Ako niekto, koho zradil ten, komu pomohol.

"Vyhlásenie Merkelovej malo niekoľko prvkov. Hovorila o hrôze, vyjadrila smútok a súcit s rodinami obetí. Pripomenula, že by bolo príšerné, ak by sa ukázalo, že páchateľ je utečenec. Ale nabádala aj na pokoj a varovala pred unáhlenými závermi,“ glosoval pre Pravdu z Berlína prejav kancelárky Jörg Forbrig, analytik medzinárodných vzťahov z organizácie German Marshall Fund. "Na druhej strane nie je to pre Merkelovú nová situácia. Nech bude výsledok vyšetrovania akýkoľvek, časť viny pripíšu kancelárke. Je to udalosť, ktorá je pre ňu politicky problematická. Najmä keď vstupujeme do volebného roku,“ tvrdí Forbrig.

Pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) prijala teroristický útok ako prihrávku na smeč. „Nerobme si ilúzie,“ vyhlásila jej líderka Frauke Petryová. „Prostredie, v ktorom sa takýmto zločinom darí, bolo do Nemecka za posledného pol druha roka z nedbanlivosti systematicky importované,“ citoval ju portál thelocal.de. Jej stranícky kolega, europoslanec Marcus Pretzell, reagoval ešte ostrejšie. „Kedy nemecký štát vráti úder? Kedy sa skončí toto prekliate pokrytectvo? Toto je Merkelovej smrť,“ napísal na Twitteri.

Aktuálne prieskumy dávajú AfD šancu na zisk približne 12 percent hlasov. Strana, ktorá doteraz v nemeckom parlamente nemá zastúpenie, by sa tak mohla stať treťou najsilnejšou. Prieskum, zverejnený tesne pred útokom na vianočný trh v Berlíne, s 36 percentami naďalej favorizoval Merkelovej CDU vo zväzku so sesterskou bavorskou CSU pred koaličnými sociálnymi demokratmi s 22 percentami.

Merkelová však rovnako ako po silvestrovských sexuálnych útokoch migrantov v Kolíne nad Rýnom a letných prípadoch terorizmu v Bavorsku musí rátať s poklesom preferencií. „Keď sa ukáže, že páchateľom bol utečenec, tak jednoznačne zaznie, že je to spojené s jej rozhodnutím prijať migrantov,“ predpovedá analytik Forbrig. Nevylučuje však ani opačný vývoj: "Možno budeme svedkami aj toho, že ľudia sa zomknú. Keď vláda, bezpečnostné zložky a úrady zvládnu situáciu, keď rýchlo zistia, čo sa stalo, a ukážu schopnosť zvládať krízové situácie, môže to dokonca Merkelovej pomôcť. Pripúšťam aj tento scenár, ale skôr je pravdepodobné, že kancelárka príde o časť politického kapitálu práve v čase, keď jej popularita začala zase stúpať,“ povedal Forbrig.

Podľa analytika je však dôležité, že Nemecko nepanikári. "Vidím vzrušenejšie reakcie zvonku ako vo vnútri mojej krajiny. Niektorí v zahraničí už svojím spôsobom komunikujú verejnosti, že je to v podstate vina Nemecka, ktoré urobilo chybu s migrantmi, utečencami, moslimami, a teraz sa nám to vracia. Či je to francúzsky Národný front, ale aj slovenská vláda, u ktorých to vyzerá tak, akoby už presne vedeli, čo sa stalo,“ pripomenul Forbrig.