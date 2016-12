Kaczynski sa na opozíciu obrátil s návrhmi aj hrozbami

Šéf strany, ktorú opozícia obviňuje z porušovania demokratických princípov, zároveň svojich politických konkurentov varoval, že aj poslanci podliehajú trestnému právu.

„Chceli by sme, aby šéf opozície … mal isté právomoci, dokonca by sme mohli hovoriť o istých privilégiách. Aby opozícia mala tiež isté právomoci v Sejme, a to z toho dôvodu, aby mohli byť v pokoji prezentované prvky pozitívnej kritiky či vyrieknuté iné názory,“ vyhlásil podľa televízie TVN24 Kaczynski na dnešnej tlačovej konferencii. PiS sa podľa neho inšpirovala v iných európskych krajinách, napríklad v Británii, a navrhuje, aby rokovania parlamentu určitý počet dní riadila opozícia.

Situácia v Poľsku je napätá od minulého piatku, keď skupina opozičných poslancov zablokovala rokovaciu sálu dolnej komory parlamentu po tom, čo chcela vláda obmedziť prácu novinárov v snemovni. Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok večer po schôdzkach s predákmi vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) oznámil, že PiS sa zriekla návrhov na obmedzenie práce novinárov v parlamente, čo by podľa neho malo tiež prispieť k zažehnaniu krízy.

Kaczyński, považovaný za najmocnejšieho politika v krajine, dnes okrem ponuky opozícii tiež pohrozil, že za niektoré činy môžu jej poslanci niesť trestnú zodpovednosť. Zmienil sa napríklad o „blokádach, obmedzovaní slobody obyvateľov či znemožňovaní normálneho pohybu“, pričom zrejme narážal na blokádu parlamentu a demonštrácie, ktoré sa za účasti niektorých politikov dejú pred budovou zákonodarného zboru už od piatku. V utorok polícia demonštrantov od budovy parlamentu vyhnala.

Bývalá premiérka Ewa Kopaczová z najsilnejšej opozičnej strany Občianska platforma (PO) označila vystúpenie za ďalšiu ukážku „pýchy a arogancie“ PiS. „Už som videla niektoré ich sľuby. V čase volebnej kampane hovorili o demokratických princípoch. Myslím, že si pomýlili dve slová začínajúce na ‚d‘, demokraciu a diktatúru,“ povedala Kopaczová novinárom na otázku o prísľube spolupráce.

Médiá naklonené opozícii zdôrazňujú okolnosti tlačovej konferencie, na ktorej Kaczyński zaujímal najdôležitejšie miesto a prehovoril ako prvý, hoci sa jej zúčastnila aj premiérka Beata Szydlová a predsedovia oboch komôr parlamentu. Došlo pri nej navyše len na slová politikov, novinárom neboli povolené otázky.

Podľa šéfa PO Grzegorza Schetyna by namiesto ponúk na neurčitú spoluprácu mala vláda riešiť krízu vzniknutú piatkovým hlasovaním o rozpočte, ktoré prebehlo mimo rokovacej sály bez prítomnosti opozície. Maršálek Sejmu Marek Kuchciński vyhlásil, že rozpočet schválili podľa pravidiel a požadované nové hlasovanie nebude.

Šéf strany Modernej Ryszard Petru uviedol, že by namiesto ponuky očakával výzvu k priamemu rokovaniu s vedením PiS, ku ktorému zatiaľ nedošlo. Poslanci opozičnej strany Kukiz 15 kritizovali navrhované vytvorenie postu „šéfa opozície“, ktorý by mal mať spomínané rozšírené právomoci. Podľa niektorých komentátorov sa tým PiS snaží vniesť rozkol do opozície tvorenej štyrmi rôznorodými parlamentnými stranami.