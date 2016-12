Obnovili evakuáciu z Aleppa, odišli vraj poslední povstalci

Evakuáciu pozastavili na skoro 24 hodín, ľudia museli čakať na odvoz v mrazivých podmienkach. V oblasti uviazlo asi 60 autobusov, ktoré čoskoro pokryl sneh, informovali opoziční aktivisti zo Sýrskej organizácie pre ľudské práva (SOHR), ktorá situáciu v krajine monitoruje z Británie. Z problémov sa vzájomne obviňovali sýrska vláda a povstalci.

Popoludní však autobusy z Aleppa opäť začali odchádzať, potvrdil nemenovaný zástupca OSN. „Dúfame, že to bude pokračovať, aby ľudia mohli byť bezpečne evakuovaní,“ dodal.

Na výjazd čakalo podľa SOHR tiež 21 autobusov určených pre evakuáciu chorých a zranených zo šiitských dedín Fúa a Kafrája v provincii Idlib. Evakuácia týchto šiitov je súčasťou dohody o Aleppe. Aj odtiaľto začali autobusy počas popoludnia postupne odchádzať, celá operácia by mala byť dokončená v priebehu niekoľkých hodín, uviedla tlačová agentúra radikálneho šiitského hnutia Hizballáh, ktoré bojuje na strane sýrskeho režimu.

Bezpečnostná rada OSN v pondelok schválila rezolúciu, ktorá povoľuje vyslať do Aleppa pozorovateľa. Do východného časti mesta prišli ďalší pracovníci OSN, ktorí dohliadajú na evakuáciu. Jej obnovenie potvrdil aj Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), ktorý v oblasti pracuje spolu so sýrskym Červeným polmesiacom. Poveternostné podmienky v oblasti sú vraj veľmi nepriaznivé a miestni obyvatelia sú už veľmi vyčerpaní, uviedla organizácia na twitteri. „Všetci pacienti už boli evakuovaní, nemocnice Al-Kuds (jediná zostávajúca v oblasti), je teraz prázdna,“ uviedla hovorkyňa MVČR.

Podľa medzinárodnej organizácie Save the Children pomoc brzdia najmä intenzívne snehové prehánky. „Naši partneri sa snažia liečiť zranené deti, ktoré utiekli z Aleppa, ale situácia je zúfalá. Mnohým z nich museli amputovať končatiny, pretože sa im včas nedostalo potrebnej starostlivosti. Mnoho z nich je slabých a podvyživených,“ uviedla organizácia vo svojom vyhlásení.

Povstalci východnú časť Aleppa držali od roku 2012, v novembri však sýrska armáda so spojencami začala ofenzívu a východnú štvrť dobyla. Povstalci držia poslednú enklávu, z ktorej sú pripravení odísť, ale chcú najprv zaistiť bezpečnosť civilistov. Podľa niektorých správ nedôverujú vláde a boja sa, že ich na poslednú chvíľu na kontrolných stanovištiach zadržia.

Evakuácia sa začala minulý štvrtok, ale dvakrát ju pozastavili. V nedeľu to bolo pre paľbu na autobusy, ktoré mierili do Idlibu po šiitov. Podľa sýrskej agentúry SANA teroristické skupiny Front dobytia Sýrie a Ahrár aš-Šám zajali pri tomto útoku, pri ktorom mnoho autobusov zhorelo, 21 vodičov a držali ich ako rukojemníkov. Prepustili ich v utorok večer.