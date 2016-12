Obamov vyslanec: Islamský štát je pod tlakom. Bude útočiť

Novozvolený prezident Donald Trump hovorí o tajnom pláne pre boj s IS. Čo si o tom myslíte?

Ak je to tajný plán, tak by som o ňom nemal vedieť.

Môže to byť len politické vyhlásenie?

Neviem. Trump hovorí o tajnom pláne. Predpokladám, že má v úmysle konzultovať to s našimi generálmi, ktorých máme skvelých a všetkých ich dobre poznám. Môže im predostrieť, čo si myslí, oni mu povedia, ako sa na to pozerajú. A z toho vyjdú nejaké záverečné idey.

Keby sa Trump pýtal vás, čo by ste mu poradili, ako ďalej bojovať s IS v Iraku a v Sýrii?

Povedal by som mu, aby sa pozorne pozrel na to, čo sa doteraz podarilo urobiť. Riešenie situácie s IS nie je len vojenská úloha. Zaznamenali sme niekoľko úspechov v iných oblastiach. Podarilo sa obmedziť financovanie teroristov, zastavili sme prílev zahraničných bojovníkov.

Momentálne sa títo ľudia takmer nemajú ako dostať do Sýrie, čo je veľmi dôležité. Sme lepšie schopní bojovať s odkazom, ktorý IS šíri. A, samozrejme, spôsobili sme teroristom aj ďalšie škody. Takže, ako som povedal, moja rada znie, že je potrebné vyhodnotiť, čo sa podarilo a pohnúť sa s ďalšími vecami.

Ktoré by to boli?

Myslím, že by sme mohli ešte zintenzívniť nálety na IS a viac využívať špeciálne jednotky. Hoci tie dokázali zlikvidovať všetkých zástupcov Abú Bakr al-Bagdádího. Skutočne sme roztrhali jeho sieť, ale je potrebné urobiť ešte viac. Takže som za to, aby sme asi používali špeciálne jednotky ešte intenzívnejšie. Neradil by som však vyslanie konvenčných jednotiek do oblasti.

USA a NATO vedia, že to vytvára aj problémy v súvislosti s miestnym obyvateľstvom a výsledkom je napätie. Preto by sme mali byť v tomto veľmi opatrní. Myslím si, že celkový prístup k boju s IS bol správny. Otázkou však je, či by nebolo dobré to ešte podporiť ďalšími zdrojmi. V tom by boli možné zmeny.

V prezidentskej kampani ste podporili Hillary Clintonovú. Trumpovi stúpenci šírili výmysly o tom, ako prezident Barack Obama vytvoril IS. Či, ako dokonca teroristi podporujú finančnú kampaň demokratky. Je to problém, keď berieme do úvahy, že novozvolený prezident sa bude zaoberať Blízkym východom a bojom s IS?

Je to podstatný bod. Vaša aj moja krajina sú založené na demokratických procesoch. V kontexte politických kampaní zaznie všeličo. A boli to aj veci, proti ktorým som namietal. Mali sme však demokratické hlasovanie a máme novozvoleného prezidenta. Je na nás všetkých, aby sme sa snažili, aby bol úspešný.

Ak pracoval s nejakými informáciami, a veríme, že tie boli nesprávne, je našou povinnosťou na to poukázať. Aby mohol urobiť správne rozhodnutie. Keď bude prezident úspešný, bude to úspech nás všetkých. V prípade, že zlyhá, pocítime to všetci. A nehovorím len o Amerike, ale o väčšej komunite krajín, ktoré nazývame slobodným svetom.

IS je pod tlakom v Iraku, v Sýrii a stráca územie. Ale mnohí experti upozorňujú, že to povedie k zintenzívneniu útokov proti Západu, teda aj v Európe. Súhlasíte s týmto hodnotením?

Jednoznačne. Odkedy bojujeme s IS, tak som upozorňoval na to, že príde deň, keď zatlačíme na jadro organizácie a tá bude reagovať tlakom na nás. Hovoríme tomu strategický protiútok.

Neviem, či je to ucelená a centrálne koordinovaná snaha IS. Môže ísť skôr o to, že sa organizácia snaží inšpirovať ľudí k útokom a že poslala svojich zahraničných stúpencov domov a povedala im, aby sa o niečo pokúsili.

Samozrejme, nie je v tom veľký rozdiel, ak sa niekto niekde odpáli. Preto musíme očakávať, že IS sa bude o niečo pokúšať. Je potrebné si uvedomiť, že títo zahraniční bojovníci budú medzi nami po ďalšie mnohé roky. Budeme cítiť efekt nášho konfliktu s IS a musíme sa na to lepšie pripraviť.

Ako?

Je potrebná lepšia spolupráca medzi tajnými službami, ktoré vyhodnocujú infomácie a policajnými zložkami, ktoré priamo bojujú v teréne s teroristami. Každá krajina má tento proces nastavený inak. Stáva sa, že tajné služby vedia o pohybe zlých ľudí, ale polícia túto informáciu nemá.

A dochádza k tomu, že polícia chytí niekoho skutočne dôležitého, ale spravodajské organizácie sa o tom nedozvedia. Je potrebné to zmeniť. Musíme sa viac informovať v rámci našich krajín aj medzi štátmi. Vtedy obmedzíme pohyb teroristov, ktorými nesmieme dať vydýchnuť, aby mohli plánovať útoky.

Mohlo by situáciu zmeniť prípadné pozitívne politické riešenie v Iraku a možno aj v Sýrii?

Pravdepodobne nie. Hovoríme o ľuďoch, ktorí už boli zradikalizovaní. Asi to nezmení ani prípadné možné politické riešenie konfliktu. Radikalizácia zahraničných bojovníkov sa uskutočnila v ich štátoch, tam je potrebné vidieť jej korene.

Daeš (iný názov pre IS, pozn. red.) porazíme. A musíme už teraz myslieť na to, aké bude politické riešenie pre sunnitov, šiitov aj Kurdov v Iraku. Ale to nie je až také dôležité pre ľudí v Európe, ktorých niekto zradikalizuje prostredníctvom internetu.

V súvislosti s IS sme neraz svedkami odsudzovania celého islamu, napríklad aj ústami budúceho poradcu pre národnú bezpečnosť Mikea Flynna, ktorého si do tejto úlohy vybral Trump. Ako to vnímate?

Je to problém. Nikdy nebudem odsudzovať náboženstvo. Žil som s moslimami, bojoval som s nimi proti al-Kajdá. Boli schopní obetovať sa za svoju rodinu, priateľov. Extrémisti nedefinujú moslimov.

Keď o islame hovoríte ako o ideológii, ako o politickom procese, ktorý sa maskuje za náboženstvo, podieľate sa na radikalizácii niektorých ľudí. Na druhej strane by som opatrne narábal so slovami generála Flynna. Stáva sa, že sú vytrhnuté z kontextu a boli len malou súčasťou toho, čo povedal.