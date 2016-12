Nemecko aj Európa ďalej pátrajú po mužovi podozrivom z útoku v Berlíne

Stanica RBB uvádza, že vyšetrovanie útoku komplikujú chyby príslušných úradov. V stredu sa kvôli nim údajne neuskutočnili razie v Berlíne a Severnom Porýní-Vestfálsku, ktoré odložili na štvrtok. Dôkazy proti Amrimu sa medzitým množia.

Podľa nemeckých médií našla polícia na mieste činu jeho mobilný telefón a peňaženku a na dverách kabíny kamiónu, ktorý na trhy vošiel, objavila jeho odtlačky prstov. Úrady informáciu zatiaľ nepotvrdili.

Podľa denníka The New York Times Amri na internete zisťoval, ako pripraviť výbušniny. Tunisan tiež údajne najmenej raz komunikoval s organizáciou Islamský štát (IS). Nemecké médiá zase uviedli, že v Berlíne skôr predával drogy. Kriminálnu minulosť má za sebou už v Taliansku, odkiaľ do Nemecka prišiel. Podľa talianskej tlače sa pokúsil zapáliť miestnu školu.

Vianočné trhy na námestí Breitscheidplatz sa medzitým znovu otvorili návštevníkom. V kostole, okolo ktorého stánky stoja, sa konala krátka bohoslužba. Obchodníci sa z pietnych dôvodov vzdali výrazných ozdôb, osvetlenia a veselej hudby. V okolí trhov polícia rozmiestnila betónové bloky, ktoré majú zabrániť prípadnému opakovaniu tragédie.

Niektorí konzervatívni nemeckí politici vyzvali na sprísnenie zákonov, ktoré sa týkajú migrácie a bezpečnosti v krajine. Urobil tak napríklad poslanec Spolkového snemu za bavorskú CSU Stephan Meyer či bavorský minister financií Markus Söder, ktorý vyzval na „obrat o 180 stupňov“ v migračnej politike Nemecka. Prácu niektorých úradov kritizoval podpredseda vládnej CDU Armin Laschet. „Informácie týkajúce sa práce úradov, ktoré dostávame, sú otrasné,“ uviedol.

Nemecká polícia prehľadala vo štvrtok skoro ráno dom pre utečencov v meste Emmerich am Rhein v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v západnom Nemecku. Na operácii sa zúčastnilo zhruba 100 policajtov vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek. Zásah sa skončil približne po hodine. Policajti sa v okolí tejto ubytovne zhromaždili už v stredu večer.

Výsledky zásahu neboli bezprostredne známe, napísala agentúra DPA s tým, že hovorca polície sa bez oficiálneho stanoviska generálnej prokuratúry k razii bližšie nevyjadroval. Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) v stredu vypísal odmenu 100 000 eur za informácie vedúce k zadržaniu hľadaného 24-ročného Tunisana Anisa Amriho. Mužove doklady sa našli v kamióne, ktorý sa v pondelok stal nástrojom útoku na vianočných trhoch v Berlíne.

Vyšetrovatelia ho zatiaľ považujú za hlavného podozrivého v prípade útoku kamiónom, pri ktorom v pondelok v Berlíne zomrelo 12 ľudí a 48 ďalších utrpelo zranenia.

Nezvestná Izraelčanka pri útoku v Berlíne zomrela

Medzi obeťami útoku kamiónom na vianočné trhy v Berlíne je aj Izraelčanka, ktorá bola od pondelka považovaná za nezvestnú. Potvrdil to vo štvrtok hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí.

Dalia Eliakimová bola v pondelok večer na vianočných trhoch neďaleko Pamätného kostola cisára Viliama na námestí Breitscheidplatz v berlínskej štvrti Charlottenburg spoločne s manželom Ramim, keď do trhoviska vrazil kamión. Muž pri útoku utrpel vážne zranenia. Daliu následne vyhlásili za nezvestnú.

Manžel zosnulej sa nachádza s vážnymi zraneniami v berlínskej nemocnici. Nie je však v ohrození života. Dve dospelé deti týchto manželov pricestovali do Nemecka, aby sa tam postarali o svojho otca a pomohli pri hľadaní svojej matky.

O prepravu telesných pozostatkov zosnulej do vlasti sa postará izraelské diplomatické zastúpenie v Nemecku.