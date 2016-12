Kyjev sa sťažuje, že od Pentagonu dostal zastarané drony

Cez 70 neozbrojených dronov Raven za 12 miliónov dolárov) odovzdal Pentagon Kyjevu tento rok v lete. „Bolo to od samého začiatku chybné rozhodnutie, ak by záležalo na mne, vrátil by som ich do USA,“ povedal Chazin. Aparáty, ktoré majú zisťovať delostrelecké stanovištia nepriateľa, sú vybavené zastaranými analógovými systémami a povstalci ich signál môžu ľahko rušiť.

Podľa experta Jamesa Lewisa, ktorého citovala agentúra Reuters, „takéto systémy armádu vracajú do doby kamennej“.

Vláda prezidenta Baracka Obamu sa zaviazala poskytnúť Kyjevu vojenskú pomoc v hodnote 600 miliónov dolárov, ktorej súčasťou však nie sú útočné zbrane. Okrem bezpilotných lietadiel dodáva ministerstvo obrany USA na Ukrajinu prístroje pre nočné videnie, radary alebo komunikačné zariadenia.

Výcvik ovládania dronov Raven absolvovalo tento rok na jar v Alabame takmer štyridsať Ukrajincov. Operačné charakteristiky zariadenia sú podľa Chazina také, že ich ukrajinské jednotky na fronte nemôžu použiť. „Komunikačné kanály nie sú chránené pred rušením a umožňujú naopak nepriateľovi zistiť naše bojové pozície,“ konštatoval Chazin.

Náhradou za nepoužiteľné americké drony sú komerčné aparáty, ktorých komponenty podľa Reuters dodávajú na Ukrajinu firmy z Austrálie, Číny alebo Českej republiky. Podľa Chazina sú také bezpilotné lietadlá lacnejšie a účinnejšie.