V Taliansku zastrelili Tunisana Amriho podozrivého z útoku v Berlíne

Dvadsaťštyriročného Amriho zastavila o tretej ráno v meste Sesto San Giovanni blízko lombardskej metropoly Miláno hliadka zložená z dvoch policajtov počas rutinnej kontroly. Hľadaný Tunisan následne podľa talianskych médií siahol do batohu po zbraň a s pokrikom Alláhu akbar (arabsky Boh je veľký!) na policajtov vystrelil. Jedného z nich pritom zranil na ramene. Pri pokuse o útek Amriho ďalší policajt zastrelil.

Podľa médií je týmto policajtom dvadsaťdeväťročný Luca Scavi, ktorý je u polície nováčikom. Zranený policajt Cristian Movio nie je v ohrození života. Minister vnútra Minniti obom policajtom poďakoval osobne po telefóne a zranenému zaželal skoré uzdravenie. Ľudia si podľa neho vďaka nim môžu užiť pokojné vianočné sviatky. Obom policajtom na twitteri poďakovala v taliančine aj berlínska polícia.

Ako sa dostal do Talianska?

Podľa ministra Minnitiho o identite zastreleného „nie je akýchkoľvek pochýb“. Podľa talianskych médií sa Amriho totožnosť podarilo určiť na základe odtlačkov prstov. Šéf talianskeho protiteroristického útvaru uviedol, že Amri do Talianska, kde sa zdržiaval už v rokoch 2012 až 2015, prišiel vlakom z Francúzska.

V jeho batohu sa údajne našiel lístok na vlak. Do talianskeho Turína prišiel z Chambéry na juhovýchode Francúzska. Potom nasadol na vlak do Milána. Z hlavnej milánskeho stanice potom vyrazil do mesta Sesto San Giovanni. Tunisan pritom údajne cestoval prevažne regionálnymi spojmi.

Tunisan Anis Amri. Autor: Reuters, Nemecký Spolkový kriminálny úrad

Denník Bild s odvolaním sa na talianske médiá napísal, že zbraň, ktorá sa našla pri jeho tele, zodpovedá tej, s ktorou bol v Berlíne zastrelený poľský vodič kamióna. Žiadne osobné dokumenty sa pri tele Tunisana údajne nenašli.

Nemeckí vyšetrovatelia sú podľa denníka Tagesspiegel prekvapení, že podozrivý Tunisan Anis Amri bol objavený v Taliansku. Do dnešného rána, keď dostali informáciu o tom, že ho talianski policajti zastrelili, sa domnievali, že je stále v Nemecku. Teraz je podľa nich potrebné vyšetriť, ako sa mu podarilo prejsť takmer celú spolkovú republiku a dostať sa až k Milánu. „Boli sme všetci prekvapení, pretože sme vychádzali z toho, že sa ešte nachádza v Nemecku,“ citoval Tagesspiegel jedného z vyšetrovateľov.

Tagesspiegel tiež napísal, že len v Berlíne po ňom pátrali tisíce policajtov, niekoľko stoviek ich pritom bolo vyčlenených výhradne na túto úlohu. Aj veľká časť radových policajtov teraz nosí nepriestrelné vesty a má pri sebe automatické zbrane.

Vyšetrovanie pokračuje

Berlínsky denník ďalej uviedol, že zatiaľ chýbajú dôkazy o tom, že by Amriho priamo riadil Islamský štát, aj keď s ním bol v kontakte. Skôr konal na vlastnú päsť a inšpiroval sa útokom v Nice, ktorý si v lete vyžiadal 86 životov. Z komunikácie s ďalšími salafistami vraj vyplýva, že si mladý Tunisan prial časom umrieť ako mučeník.

Médiá v Nemecku informujú aj o tom, že nemecké úrady v septembri a októbri údajne od marockej strany dostali varovanie, že Amri chystá útok.

Berlínu sa uľavilo

Nemeckému ministerstvu vnútra sa uľavilo, že Amri už nepredstavuje nebezpečenstvo, uviedol hovorca úradu. Taliansku poďakoval za výbornú spoluprácu.

„Ak sa (informácia) potvrdí, potom sa nemeckému ministerstvu vnútra v každom prípade uľavilo, že od tejto osoby už nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ konštatoval Plate.

Kancelárka Angela Merkelová sa zatiaľ k aktuálnym informáciám nevyjadrila. Merkelová má dnes podľa nemeckých médií telefonicky hovoriť aj s tuniským prezidentom. Témou má byť aj vrátenie tuniských migrantov z Nemecka späť do vlasti. Pre údajne nedostatočnú ochotu prijímať späť vlastných občanov, čelí Tunisko v posledných dňoch v Nemecku kritike.