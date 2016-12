Pri tureckých náletoch v Sýrii od štvrtka zahynulo 88 civilistov

ČTK |

Pri tureckých náletoch zomrelo od štvrtka na severe Sýrie 88 civilistov. Oznámila to organizácia sýrskych ochrancov ľudských (SOHR). Medzi mŕtvymi je podľa nej najmenej 24 detí. Turecko do bojov v Sýrii vstúpilo v auguste s tým, že sa bude podieľať na boji proti radikálom z Islamského štátu (IS).