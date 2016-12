Zeman vo vianočnom posolstve ocenil stav českej ekonomiky

„Bilancia je pozitívna, aj keď každá minca má dve strany,“ uviedol Zeman v súvislosti s ekonomickou situáciou.

K politickej situácii prezident podotkol, že koaličné vládnutie pochopiteľne sprevádzajú krízy. Pripomenul koaličnú roztržku medzi ČSSD a ÁNO na tému policajnej reorganizácie. Zdôraznil, že sa nepostavil na žiadnu stranu tohto sporu a snažil sa byť jeho moderátorom.

K zahraničnej politike prezident pripomenul, že „je smutný z brexitu“. Kritizoval „neschopné, byrokratické vedenie EÚ“, ktoré podľa neho nie je ani schopné chrániť hranice EÚ.

Zeman pripomenul tiež spojitosť migračnej krízy so zhoršením bezpečnostnej situácie v Európe. V nasledujúcich dvoch rokoch by preto podľa neho nemali byť v rámci kvót do ČR prijímaní žiadni migranti.

„Nemám nič proti tomu, aby sme pomáhali na ich alebo susednom území,“ uviedla česká hlava štátu. Prezident súhlasil aj s pomocou pre Grécko a Taliansko, ktoré sa s migračnou vlnou stretávajú. Prijatie migrantov by však podľa neho mohlo v ČR vytvoriť „podhubie pre teroristické útoky“.

Na záver svojho prejavu prezident poprial ľuďom „radosť a úsmev“ a pozitívne myslenie, aby Česi neboli považovaní za najskeptickej­ších národ.