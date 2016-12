Tunisko vraj súhlasilo s prijatím Amriho dva dni pred atentátom v Berlíne

Podľa údajov tuniskej diplomacie súhlasila táto severoafrická krajina s návratom Amriho do vlasti v sobotu 17. decembra, teda iba dva dni pred atentátom na trhy na berlínskom námestí Breitscheidplatz. Krátko pred tým sa podľa hovorkyne ministerstva podarilo overiť Amriho totožnosť. „Tunisko dodržalo pri celom procese diplomatické zvyklosti,“ uviedol úrad.

Nemecké úrady zamietli Amriho žiadosť o azyl tento rok v júni. V júli ho umiestnili do vydávacej väzby v Ravensburgu v južnom Nemecku. Vzhľadom k chýbajúcim dokladom sa ho však nepodarilo vyhostiť späť do vlasti a nemecké úrady mu do vyriešenia situácie umožnili sa v krajine ďalej zdržiavať.

Tunisko je jedinou arabskou krajinou, ktorej takzvaná arabská jar v roku 2011 priniesla demokraciu. Má však značné problémy s islamským radikalizmom. Mnoho mladých Tunisanov sa okrem iného pre bezútešnú hospodársku situáciu v krajine pridalo k radikálom v Sýrii a v Iraku. Podľa amerických tajných služieb ich za takzvaný Islamský štát alebo Al-Kájdu bojuje 6– až 7-tisíc. Za baštu islamistov v krajine sa považuje chudobná provincia Kajruván, odkiaľ pochádzal aj Amri. Tunisko je však tiež terčom teroristických útokov. Len vlani im tam padlo za obeť viac ako 70 ľudí.

Pri atentáte na vianočný trh v Berlíne pred týždňom zahynulo 12 ľudí: sedem Nemcov a päť cudzincov vrátane jednej Češky.

Obeťou berlínskeho atentátu sa stal aj poľský vodič kamióna, s ktorým páchateľ na vianočný trh narazil. Lukasz Urban podľa nemeckých médií zrejme s atentátnikom bojoval, a zabránil tak ešte väčšej tragédii. Petícia, ktorá vyzýva nemeckého prezidenta Joachima Gaucka, aby Poliakovi udelil najvyššie štátne vyznamenanie, nazbierala za štyri dni už viac ako 33-tisíc podpisov. Udelenie Spolkového kríža za zásluhy je in memoriam možné len vo výnimočných prípadoch. Niektorí nemeckí politici aj nemecké policajné odbory vyzvali, aby vyznamenanie dostali tiež dvaja talianski policajti, ktorí sa podieľali na piatkovom dolapení a zabití Tunisana Amriho v meste Sesto San Giovanni pri Miláne.

Do Talianska Tunisan po atentáte z Berlína utiekol cez východofrancúzske mesto Lyon, povedal agentúre AFP zdroj blízky vyšetrovaniu. Dokazujú to podľa neho zábery z bezpečnostných kamier. Z Lyonu Amri pokračoval cez mesto Chambéry do Talianska. Odkiaľ prišiel do Lyonu, ale zatiaľ nie je jasné.

Vianočné trhy na berlínskom námestí Breitscheidplatz, ktoré sa pred týždňom stali terčom teroristického útoku a v piatok sa znovu otvorili návštevníkom, zostanú otvorené až do 1. januára. Podľa servera Spiegel Online počas sviatočných dní zaznamenali na trhoch nával turistov i obyvateľov Berlína.