Obama tvrdí, že ak by mohol znova kandidovať, vyhral by

V interview pre internetový podcast Davida Axelroda, politického komentátora televízie CNN, ktorý viedol Obamove kampane pred voľbami v rokoch 2008 a 2012, odchádzajúci prezident tvrdí, že jeho program mohol byť úspešný aj v tohtoročných voľbách.

Ústava USA obmedzuje pôsobenie prezidenta v úrade na dve funkčné obdobia, Obama sa tak opätovne nemohol o tento post uchádzať. Jeho Demokratická strana nominovala jeho exministerku zahraničných vecí Hillary Clintonovú, ktorá prehrala v súboji s nominantom republikánov, pravicovým populistom Donaldom Trumpom.

Obama Axelrodovi povedal, že napriek výsledkom volieb z 8. novembra 2016 „väčšina (Američanov) verí v myšlienku jednej Ameriky, ktorá je tolerantná, rozmanitá, otvorená a plná energie a dynamiky“.

„A problémom je, že sa to nie vždy prejaví v politike… Som presvedčený v túto víziu, pretože som presvedčený, že ak by som znova kandidoval a jasne to formuloval, myslím si, že by som mohol zmobilizovať väčšinu Američanov, aby sa za ňu postavili,“ dodal Obama.

Clintonová, bývalá prvá dáma, si podľa jeho slov „viedla úžasne za skutočne náročných okolností“ a bola vystavená „dvojakému metru… čo znamená, že jej nedostatky boli veľmi zdôrazňované“.