Našli čiernu skrinku ruského stroja, kapitán chcel zrejme pristáť na vode

Letisko Soči – skúška nervov

Piloti charakterizujú medzinárodné letisko Soči ako „zložité“. Štart aj pristátie sa uskutočňujú vždy smerom na more, respektíve od mora. Vyžaduje si to kvalitnú predletovú prípravu posádok. Kvôli blízkosti hôr a mora nebolo možné vybudovať letisko na inom mieste. V minulosti sa štartovalo aj pristávalo už aj druhej strany, smerom od pohoria, medzi skaliskami. Vtedy, ak silný vietor neumožňoval využiť smer na more. „Bol to profesionálny cirkus. Mohli ho absolvovať iba špeciálne pripravované posádky. Po tom, čo počas priblíženia zo smeru horského masívu zaznamenali niekoľko mimoriadnych udalostí, túto možnosť zakázali,“ cituje portál Lenta Olega Smirnova, zaslúžilého pilota ZSSR.

Štart smerom na more je špecifický. Nie je to jednoduché hlavne v noci (havária Tu-154 sa stala ráno ešte za tmy). Morská hladina v tme totiž splýva s nebom a hviezdy svietia nielen hore, ale aj dole. Počas existencie letiska v Soči tento efekt zmiatol nejednu posádku. V takom prípade je nutné riadiť sa výhradne prístrojmi a veriť im.

„Zložitosť letiska spočíva aj v jeho špecifických poveternostných podmienkach. Stáva sa, že pristávací manéver sa uskutočňuje s vetrom do chrbta. V takom prípade s tým treba nevyhnutne rátať, aby stroju postačovala dĺžka pristávacej dráhy. Ak je v tomto prípade rýchlosť vetra vyššia ako päť kilometrov za sekundu, tak letisko neprijíma ani pri optimálnej viditeľnosti. V opačnom prípade by totiž stroje nestihli zabrzdiť kvôli vetru do chrbta,“ upozornil Smirnov s tým, že nebezpečenstvom je aj častý bočný vietor.

(ta)