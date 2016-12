Doktorka Liza: Nikdy nevieme, či sa vrátime živí

Známa filantropka a ľudskoprávna aktivistka pomáhala tým, ktorým neostala ani nádej na pomoc – bezdomovcom, ťažko chorým, opusteným. Vozila deti z Donbasu do najlepších nemocníc v Moskve a Petrohrade. Sprevádzala ich aj s ich rodičmi. Naposledy predminulý týždeň priviezla do moskovských nemocníc 17 detí. Počas dvoch rokov ich evakuácie z oblasti konfliktu na východe Ukrajiny mohli tak stovky detí dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť. Glinkovú všetci poznali ako človeka činu. Na prvý pohľad krehká žena ukázala svetu odhodlanie a súcit, nebojácne bojovala a vždy vyzývala proti vojne.

„Zajtra letím do Donecka a odtiaľ do Sýrie. A rovnako ako desiatky druhých humanitárnych dobrovoľníkov, nikdy nevieme, či sa vrátime živí, pretože je to vojna – peklo na zemi. A viem, o čom hovorím,“ konštatovala doktorka Liza v Kremli počas nedávneho odovzdávania štátneho vyznamenania „za vynikajúce výsledky v oblasti aktivít v oblasti ľudských práv“, ktoré jej udelil prezident Vladimir Putin. Možno práve tieto slová urýchlili jej rozhodovanie o dodávke liekov do Latákíje. Podľa nej bolo vždy prvoradé právo na život, „ktoré sa dnes, žiaľ, popiera“.

„Je mi ťažko, keď vidím zabité a zranené deti v Donbase, choré a zabité deti v Sýrii,“ tvrdila Glinková, zdôrazňujúc, že ľudskoprávni aktivisti stoja vždy mimo politiky. „Veríme však, že dobrota, súcit a charitatívna práca sú silnejšie ako akékoľvek zbrane,“ vravievala Dr. Liza, ktorá vytvorila a spravovala vlastný fond Spravodlivá pomoc.

Glinková bola členka prezidentovej Rady pre ľudské práva. V septembri spoločne s jej šéfom Michailom Fedotovom navštívila Sýriu. Ľudskoprávni aktivisti sa vtedy usilovali o zrušenie sankcií týkajúcich sa liekov a zdravotníckeho zariadenia. Ich obeťou sa stala aj univerzitná nemocnica v Latákíji, kam smerovali lieky a zdravotnícke pomôcky.

„Po tom, čo v septembri jej fond kúpil potrebné lieky, prakticky každý deň ma bombardovala otázkou: "Kedy pôjdeme do Latákíje?“ spomína Fedotov. Zároveň pripomenul, že to bola doktorka Liza, ktorá mnohé roky poskytovala paliatívnu starostlivosť, kŕmila a obliekala bezdomovcov, poskytovala im strechu nad hlavou.

„Zabezpečovala po zákroku rehabilitáciu deťom s amputovanými končatinami. Navštevovala aj väzenské zariadenia v rôznych oblastiach Ruska v snahe pomôcť každému, kto ju potreboval. Doslova vytriasla zo šéfov oblastí peniaze na pomoc hospicom, nemocniciam, útulkom a internátom,“ nezabúda pripomenúť šéf Rady pre ľudské práva Fedotov. Doktora Liza zbierala v moskovských lekárňach aj špeciálne prostriedky, ktoré pomohli ukrajinskej letkyni Nadežde Savčenkovej zachrániť život počas dlhodobej hladovky.

Do poslednej chvíle všetci verili, že Glinková letela do Sýrie iným lietadlom. Ibaže zázraky sú iba v rozprávkach a ani doktorka Liza na ne nikdy neverila.