Nový Trumpov svet

Trump svoju kandidatúru ohlásil v lete 2015. Obyvateľov Spojených štátov oslovil heslom Amerika na prvom mieste a sľubom, že urobí USA opäť veľkými. Do svojho odkazu primiešal prvky nacionalizmu, xenofóbie a ešte ich okorenil urážkami. A už ho nikto nedokázal zastaviť, hoci možno ani on sám neveril, že sa stane americkým prezidentom.

Celebritný boháč, ktorého majetok magazín Forbes odhaduje na 4,5 miliardy dolárov, najprv v primárkach republikánov postupne rozprášil stranícku konkurenciu. Populista sa nezastavil pred ničím. Menil názory, vymýšľal si, ale ukázalo sa, že jeho stúpencom to neprekáža. Trump dokonca podporil teóriu, že otec Teda Cruza, jeho najväčšieho republikánskeho rivala, poznal a možno aj podporil Lee Harveyho Oswalda, vraha prezidenta Johna Fiztgeralda Kennedyho. Ani to nebol problém.

Je to naozaj neuveriteľné

Politické väzy Trumpovi nezlomila ani nahrávka zverejnená niekoľko týždňov pred voľbami. Na nej rozpráva o tom, že je slávny, a preto môže ženy aj sexuálne napadnúť a prejde mu to. Po zverejnení tejto nahrávky z roku 2005 sa prihlásilo viacero žien, ktoré Trumpa obvinili z obťažovania. Republikán čelí dokonca aj trestnému oznámeniu za znásilnenie. No nakoniec presne platila veta, ktorú vyslovil v januári 2016. "Mohol by som stáť v strede 5. avenue a niekoho zastreliť, a neprišiel by som o žiadnych voličov, O. K.? Je to naozaj neuveriteľné,“ vyhlásil Trump.

Kontroverzný republikán, ktorý počas života vystriedal niekoľko strán, zdá sa, presne vystihol ducha doby. Veľa ľudí nie je spokojných so svojou ekonomickou situáciou, hoci nezamestnanosť v USA je menej ako päť percent. Stredná trieda však má do vrecka hlbšie, ako to bolo pred niekoľkými desaťročiami. Až takmer 60 percent Američanov si myslí, že sa ich krajina uberá nesprávnym smerom. Pre mnohých z nich bol Trump politickou zmenou. Clintonová, naopak, potvrdením starých poriadkov.

"Bude to brexit plus, plus, plus,“ vravel republikán pred voľbami s odkazom na júnové hlasovanie Britov, ktorým potvrdili vystúpenie z Európskej únie. Trump sa tak priamo prihlásil k vlne populizmu a extrémizmu, ktorá otriasa najmä západným svetom. Samozrejme, Trump nie je žiadnym revolucionárom bojujúcim proti establišmentu. Veď kto už lepšie predstavuje elity ako miliardár s časťou zdedeného majetku, ktorý sa dával fotiť s modelkami z Playboya?

Hilllary Clintonová po prehre v prezidentských voľbách. Autor: SITA/AP, Matt Rourke

Neprekáža to však. Nenadarmo sa „postpravdivý“ stalo slovom roka v Oxfordskom slovníku a v Nemecku to zase bolo slovo „postfaktuálny“. Pekné názvy pre hlúposti, výmysly, lži a polopravdy, z ktorých Trump počas kampane ťažil. Jeho videnie sveta pretkané konšpiračnými teóriami zapadlo aj do myšlienok extrémistickej časti Trumpovho elektorátu. Novozvolený prezident sa stal hrdinom takzvanej alternatívnej pravice, čo je názov pre voľné združenie radikálov, populistov, rasistov a xenofóbov rôzneho druhu.

Trumpovou obrovskou výhodou tiež bolo, že do volieb už vstupoval ako niekto, koho poznajú celé Spojené štáty. O jeho skutočných podnikateľských schopnostiach sa dá asi diskutovať. Niekoľko ráz zbankrotoval. Nie je ani isté, aká je skutočná hodnota jeho majetku. Je celkom možné, že Trump nie je miliardárom. Viac by sme vedeli, keby zverejnil svoje daňové priznania. V kampani to však odmietol ako prvý prezidentský nominant v modernej histórii z dvoch veľkých politických strán. A v čase písania tohto článku to neurobil ani ako novozvolený prezident. Ale faktom je, že Trump dokázal zásadným spôsobom využiť svoju popularitu získanú rokmi vystupovania v úspešnom televíznom program The Apprentice (Učeň). V nej sa štylizoval do úlohy úspešného realitného magnáta, ktorý vyberá ďalších podnikateľov. Tých neúspešných nemilosrdne vyhadzoval. Mimochodom, v reality šou Trumpa nahradila hollywoodska hviezda Arnold Schwarzenegger. Novozvolený prezident si však pravdepodobne ponechá úlohu výkonného producenta programu.

Veľký šok a (ne)historické víťazstvo

Napriek tomu, že bolo jasné, že Trumpa nie je možné počas kampane odpisovať, väčšina odborníkov a aj dlhodobé prieskumy sa prikláňali k tomu, že Clintonová vyhrá. Jej prehra bola o to väčším šokom.

Samozrejme, Trumpov tábor videl svoje víťazstvo po svojom, keď ho neváhal označiť za historické a absolútne jednoznačné. Takým určite je, ak je definícia historického víťazstva to, že Trump v Zbore voliteľov získa 306 hlasov ku Clintonovej 232. Je to 45. najlepší výsledok v dejinách. Nehovoriac o tom, že republikán vo voľbách získal takmer o tri milióny hlasov menej ako demokratka. Rozhodujú však výsledky v jednotlivých štátov, ktoré vysielajú do Zboru voliteľov zástupcov.

Američania vo viacerých mestách protestovali proti celebritnému miliardárovi. Autor: SITA/AP, Jane Tyska

Prehra na počet hlasov však Trumpa očividne škrie. O ich prepočítanie sa vo viacerých štátoch, kde bol výsledok veľmi tesný v prospech republikána, pokúsila kandidátka Strany zelených Jill Steinová. Po istom váhaní to podporil aj Clintonovej tábor. Trump na to na sociálnej sieti Twitter reagoval s tým, že by vyhral aj na celkový počet hlasov, keby boli odrátané milióny voličov, ktorí hlasovali nelegálne.

V každých voľbách sa nájdu nezrovnalosti, ale milióny hlasov? "Prepočítanie nič nezmení na tom, že Trump bude prezidentom. Ale jeho vyjadrenie o ňom niečo potvrdzuje. Trump klame. Nedá sa to povedať nijako inak,“ reagoval pre Pravdu John Pitney, politológ z Claremont McKenna College v Kalifornii. "Hoci sme sem-tam svedkami nezrovnalostí v hlasovaní, neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali také veľké podvody, ako Trump naznačuje. Možno niektorí Američania dúfali, že sa zmení, keď vyhrá. Nezmenil sa a ani sa nezmení. Iní prezidenti a svetoví lídri, samozrejme, tiež klamali. Ale množstvo Trumpových lží je bezprecedentné. Jeho nečestnosť neprinesie nič dobré v najbližších štyroch rokoch,“ tvrdí Pitney.

Otázka a odpoveď

Aký nový svet teda prichádza s Trumpom? Do vlády si vyberá tvrdých konzervatívcov, bývalých generálov, kamarátskych miliardárov, ktorí mu prispeli na kampaň, a ľudí z investičnej banky Goldman Sachs. Z prostredia amerických tajných služieb znejú podozrenia, že do volieb sa miešalo Rusko. Jeho cieľom bolo Trumpovi pomôcť vyhrať. Novozvolený prezident tvrdí, že vplyv Moskvy sa nedá dokázať. A on je taký múdry, že ani nemusí pravidelne čítať správy tajných služieb. Miliardár tiež vyhlásil, že bude riešiť problém konfliktu záujmov súvisiacich s jeho majetkom. Ale kto k nemu bude mať prístup? Podľa všetkého jeho deti a členovia rodiny, ktorí mu robili neformálnych poradcov.

Toto všetko a množstvo ďalších vecí je dôvodom na obavy alebo aspoň na zamyslenie sa. Magazín Time neprekvapujúco označil Trumpa za osobnosť roku. Novozvolený prezident si to podľa kritérií bezpochyby zaslúži. Lenže otázka neznie tak, či by mal, alebo nemal byť osobnosťou roka. "Už 90. raz sme určili niekoho, kto mal najväčší vplyv na udalosti roka. Či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Ako je to tohto roku: V pozitívnom alebo negatívnom? Výzva pre Donalda Trumpa je, že krajina sa zásadným spôsobom nevie dohodnúť na odpovedi,“ napísal Time.