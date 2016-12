Kráľovná Alžbeta podporovala brexit, tvrdí redaktorka BBC

Kráľovná sa podľa Kuenssbergovej vyjadrila v prospech takzvaného brexitu na súkromnom obede, ktorý sa konal pred tohtoročným júnovým referendom, v ktorom Briti rozhodli o vystúpení krajiny z EÚ. Novinárka informáciu o Alžbetinom názore predtým nezverejnila, pretože ju mala len od jedného zdroja.

„Pri neformálnom rozhovore s jedným z mojich kontaktov (mi) povedali: Vieš čo? V určitom okamihu to vyjde najavo a ja ti (to) hovorím teraz a neviem, či sa toho BBC dotkne, ale kráľovná ľuďom na súkromnom obede oznámila, že si myslí, že by sme z EÚ mali odísť, "vyhlásila Kuenssbergová podľa servera denníka The Guardian. "Pri tom obede zrejme povedala: Nevidím dôvod, prečo nemôžeme jednoducho odísť. V čom je problém?,“ dodala redaktorka s tým, že sa jej však informáciu nepodarilo rýchlo nezávisle overiť.

O údajnej podpore brexitu zo strany kráľovnej informoval už v marci britský bulvárny denník The Sun. Jeho tvrdenie však Buckinghamský palác odmietol ako zavádzajúce a na denník sa úspešne sťažoval u britskej novinárskej asociácie IPSO. The Sun napriek tomu vtedy uviedol, že na svojej správe trvá. Odvolával sa v nej na nemenované zdroje, podľa ktorých kráľovná nesúhlas s členstvom v EÚ vyslovila najmenej dvakrát za posledné desaťročia.