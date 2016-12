Zdvihol pilot príliš nos stroja?

Náznaky chyby pilota, možno v kombinácii s technickou poruchou a žiadne dôkazy o terore… Tretí deň po katastrofe ruského lietadla s vojenským súborom Alexandrovovcov na palube, ktoré sa v nedeľu krátko po medzipristátí v Soči zrútilo do Čierneho mora, ubudlo otáznikov. Ako príčinu nehody, pri ktorej zahynulo 92 ľudí, úrady už vylučujú atentát, pretože na nájdených troskách ani na telách sa nenašli stopy po výbuchu či požiari. Pátracie tímy objavili všetky tri čierne skrinky. Prvú, ktorú vyzdvihli, už analyzujú experti.

Obsah záznamov s technickými údajmi a s konverzáciou v pilotnej kabíne havarovaného stroja Tu-154 by mohol byť známy už dnes alebo najneskôr do dvoch týždňov. Medzitým však do skladačky pribúda čoraz viac dát a vecných dôkazov (len v utorok potápači z vody vylovili dvadsať fragmentov lietadla, vrátane podvozku, častí dvoch motorov a krídla), z ktorých sa vyšetrovatelia pokúšajú zostaviť obraz toho, čo sa v osudné okamihy s lietadlom smerujúcim do Sýrie stalo.

Podľa zdrojov z bezpečnostných kruhov, na ktoré sa odvoláva agentúra TASS, vojenský špeciál letel z neznámych dôvodov s výrazne zdvihnutým nosom, pod uhlom, ktorý je priveľký na nabratie výšky po štarte. Pred pádom sa Tu-154 otáčal doprava, v dôsledku čoho narazil rýchlosťou 510 km/h na vodnú hladinu. Druhý zdroj agentúre povedal, že lietadlo „hádzalo zo strany na stranu“. Experti predpokladajú, že to môže svedčiť o zlyhaní jedného z troch motorov a nesprávnom postupe posádky vo vzniknutej situácii, ktorá ešte nemusela byť fatálna.

Podobne opísal haváriu aj jej očitý svedok. Podľa príslušníka pobrežnej stráže lietadlo namiesto toho, aby naberalo rýchlosť, spomaľovalo. Malo neprirodzene zdvihnutú prednú časť a postupne sa blížilo zadnou časťou k hladine, až na ňu narazilo chvostom, ktorý sa odtrhol a ako prvý potopil. „Bolo to, ako keď vodič postaví motorku na zadné koleso,“ opísal podľa denníka Kommersant svedok nezvyčajnú polohu lietadla.

Vyšetrovatelia podľa svojej hovorkyne Svetlany Petrenkovej v utorok vypočúvali aj ďalších svedkov. „Boli zistení a vypočutí noví očití svedkovia leteckého nešťastia, vrátane človeka, ktorý na video nasnímal štart, nasledujúci let a pád lietadla do mora,“ citovala ju agentúra TASS. Okrem tohto záznamu už vyšetrovatelia preštudovali aj ďalšie obrazové nahrávky nasnímané pred odletom havarovaného stroja z letiska v Soči. Petrenková nespresnila, čo vidieť na záberoch zachytávajúcich nehodu.

Hoci ľudský faktor sa od začiatku spomínal ako jedna z preverovaných verzií, ruské médiá ju nepovažovali za príliš pravdepodobnú. Kapitán havarovaného stroja Roman Volkov, držiteľ prvej výkonnostnej triedy, totiž patril medzi najskúsenejších pilotov na Tu-154 v službách leteckých síl ruského ministerstva obrany. Nalietal viac ako tritisíc hodín. Posádka, ktorej velil práve na tomto type lietadla, niekoľkokrát lietala do Sýrie, kam dopravovala vojenský personál na základňu Hmímím.

To, že posádka nevyslala na zem núdzový signál, si expert, na ktorého sa odvoláva agentúra Interfax, vysvetľuje tým, že všetko sa udialo príliš rýchlo, veď lietadlo sa stratilo z radarov iba dve minúty po vzlietnutí z letiska v Soči. „Skutočnosť, že pilot nevyslal signál SOS, si možno vysvetliť tým, že posádka sa nachádzala v stresovej situácii: v kritickom stave sa pokúšala zachrániť sa. Išlo o sekundy a na vyslanie signálu nebol čas,“ argumentoval.

Viac svetla do vyšetrovania majú už čoskoro vniesť takzvané čierne skrinky. Prvá z nich, ktorú v utorok doručili ústrednému výskumnému ústavu ruských leteckých síl v Ľjuberciach pri Moskve, podľa vyšetrovateľov je prakticky nepoškodená. "Po prvom preskúmaní odborníci tohto ústavu usudzujú, že skrinka je v uspokojujúcom stave,“ citovala agentúra TASS zdroj z ministerstva obrany. Podľa neho musí byť zariadenie najskôr očistené destilovanou vodou a až potom bude možné začať s analýzou záznamu.

Hoci lietadlá majú zvyčajne dva záznamníky, pričom jedna zachytáva technické údaje o lete a druhá konverzáciu z pilotnej kabíny, havarovaný stroj Tu-154 ich mal až tri. Ten najdôležitejší, ktorý sa nachádzal asi 1,6 kilometra od brehu v hĺbke 17 metrov, vytiahlo nad hladinu diaľkovo riadené ponorné plavidlo už v utorok ráno. Neskôr potápači vyzdvihli dolnú partiu zadnej časti trupu lietadla, kde sa nachádzali zostávajúce dve čierne skrinky. V hĺbke asi 30 metrov sa našlo ďalších päť kusov trosiek havarovaného stroja, vrátane častí motora, podvozku i palivových nádrží.

Do pátracej operácie sú zapojené stovky ľudí vrátane potápačov a obslužného personálu s desiatkami lodí, vrtuľníkov a ponorných plavidiel. Doteraz sa im podľa BBC podarilo nájsť 16 celých tiel a 156 fragmentov.