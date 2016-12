Kerry obhajoval rezolúciu OSN, ktorá kritizuje Izrael

Už súčasná situácia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi podľa Kerryho neumožňuje vznik palestínskeho štátu a naopak nahráva večnej okupácii palestínskych území Izraelom. Spojené štáty umožnili schválenie rezolúcie BR OSN tým, že sa zdržali hlasovania, a to v súlade so svojimi hodnotami tak, ako to robili aj predchádzajúce americké vlády, uviedol Kerry v prejave, v ktorom zhodnotil doterajší vývoj izraelsko-palestínskeho mierového procesu.

Izrael na prijatie rezolúcie reagoval s nevôľou a netajil veľké podráždenie, čo dal najavo prakticky všetkými dostupnými diplomatickými prostriedkami voči všetkým 15 krajinám v BR OSN, ktoré dokument odsúhlasili.

Rezolúcia proti ďalšiemu budovaniu izraelských osád v BR OSN minulý týždeň prešla vďaka tomu, že Spojené štáty nevyužili právo veta. Je to po prvý raz od roku 1979, keď Washington v tejto otázke Izrael nepodporil. Židovský štát však už dlhodobo pokúša trpezlivosť vlády prezidenta Baracka Obamu stále rozširujúcou sa výstavbou osád na palestínskych územiach. Znižuje sa tým možnosť mierového vyrovnania s Palestínčanmi, ktorí sa usilujú o vznik životaschopného samostatného štátu.

Izraelská vláda premiéra Benjamina Netanjahua teraz dúfa v obrat americkej zahraničnej politiky s nástupom Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári. Trump rezolúciu kritizoval.

Kerry tiež konštatoval, že o ďalšom vývoji blízkovýchodného vzťahu, a teda o otázke osád, sporného statusu Jeruzalema a o riešení „dvoch štátov“ rozhodne až ďalšia vláda. Dodal, že USA nemôžu robiť vôbec nič, keď vidia, že „nádeje na mier sa vzďaľujú“.

Úrady v Jeruzaleme odložili hlasovanie o výstavbe nových osád

Úrady v Jeruzaleme zrušili hlasovanie, v ktorom mali schvaľovať výstavbu takmer 500 nových bytov pre Izraelčanov v okupovanom východnom Jeruzaleme. Agentúre Reuters to povedal jeden z členov príslušného výboru pre výstavbu Hanan Rubin. Hlasovanie podľa neho odložili na žiadosť premiéra Benjamina Netanjahua. K svojmu krokom radnica pristúpila len pár hodín pred prejavom Johna Kerryho.

BR OSN síce vyzvala Izrael, aby výstavbu osád zastavil, jeruzalemská radnica však schválila výstavbu štvorposchodového bytového domu pre osadníkov v palestínskej štvrti vo východnej časti Jeruzalema.

Úrady podľa Rubina na odloženie hlasovania pristúpili aj preto, aby neboli ešte viac poškodené vzťahy s Obamovou vládou, ktorá s výstavbou osád nesúhlasí. Rozhodovať sa malo o výstavbe 492 bytov pre Izraelčanov v osadách Ramot a Ramat Šlomo. Naopak schválené je vybudovanie domu vo štvrti Silván pri historickom jadra Jeruzalema.

„Premiér uviedol, že podporuje výstavbu v Jeruzaleme, však na druhej strane nemusí teraz ešte prilievať olej do ohňa,“ uviedol Rubin. Ako poznamenala agentúra Reuters, príslušný výbor sa schádza pravidelne a môže sa rozhodnúť, že výstavbu schváli niekedy nabudúce.