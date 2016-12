Pátrajú po osobe, ktorá 'doplnila' rozhovor s premiérom Orbánom

Viktor Orbán hovoril v rozhovore o tom, že sa obvinenie z korupcie stalo v plnej miere obvyklým prostriedkom na politickú diskreditáciu. Niekto k tomu však doplnil ešte slová: "Aj my ho využívame."

Po utorkových výsluchoch na kriminálnej polícii padli v kauze aj prvé hlavy. Vedenie príslušného vydavateľského domu reagovalo na aféru okamžitým odvolaním šéfredaktorky periodika Napló z Veszprému Bernadette F. Némethovej, zodpovednej redaktorky denníka Fejér Megyei Hírlap Csilly Hajnalovej, redaktora Ernöa Klecsku, ako aj digitálneho šéfredaktora a digitálneho manažéra periodika Zoltána D. Zajácza a Gábora Földesiho. Vyplýva to z informácií internetového portálu veszpremkukac.hu.

Premiér poskytol rozhovor, ktorý mal byť centrálne zredigovaný, pre 12 regionálnych periodík skupiny Mediaworks blízkej vláde. Na stránkach Fejér Megyei Hirlap sa však interview objavilo so „satirickými“ doplnkami neznámeho pôvodu, za ktorými môže stáť niektorý zo spolupracovníkov alebo neznámy hacker. Práve po tejto osobe sa teraz pátra. Vyšetrovanie doteraz preukázalo, že do redakčného systému spomínaného župného denníka prenikol ktosi cez počítač regionálnych novín Napló patriacich tiež do skupiny Mediaworks, čo vysvetľuje personálne dôsledky i v tejto redakcii.

Po zásahoch do textu rozhovoru sa Orbánove myšlienky obohatili o niekoľko viet, tak napríklad v pasáži, v ktorej hovoril o tom, že si vláda vypýtala názor ľudí, neznámy autor doplnil: „…aj keď nás nezaujímal.“

Na mieste, na ktorom predseda maďarskej vlády hovoril o tom, že i v rokoch 2017 a 2018 sa budú priebežne zvyšovať platy zdravotných sestier, sa objavil dodatok: „Zvyšovať sa bude aj počet nemocničných mŕtvol.“

Viktor Orbán hovoril v rozhovore o tom, že sa obvinenie z korupcie stalo v plnej miere obvyklým prostriedkom na politickú diskreditáciu. Niekto k tomu však doplnil ešte slová: „Aj my ho využívame.“

Aj v pasáži, v ktorej premiér vinšuje spoluobčanom, sa objavil dodatok, v zmysle ktorého si Orbán želá, „aby sa čo najviac ľudí vrátilo k pohanskému výkladu Vianoc“.

Interné skúmanie pozadia kauzy pokračuje a má podľa dostupných informácií už čiastkové výsledky, o ktorých však zodpovední zatiaľ nechcú hovoriť. Niet však pochýb, že skupina, ktorá sa iba nedávno dostala do vlastníctva firmy blízkej Orbánovmu priateľovi Lörincovi Mészárosovi, výrazne sprísni zabezpečenie redakcií a ich systémov pred manipulatívnymi zásahmi zvonku i zvnútra.