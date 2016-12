Sprcha pre Izrael, nádej pre Palestínčanov

,,Rád by som vysvetlil, prečo je teraz táto budúcnosť ohrozená a v tejto súvislosti prečo sme (USA) riadiac sa zdravým umom nestáli v ceste prijatiu rezolúcie. Dokumentu, ktorý jasne demonštruje, že obe strany musia konať v záujme zachovania šance na mier," vyhlásil Kerry. Zároveň zopakoval postoj USA, podľa ktorého „spravodlivý a dlhodobý mier“ medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi je možný iba v prípade vzniku dvoch štátov.

„Cítime sa ako fackovací panák,“ cituje Reuters ešte pred prejavom Kerryho Davida Keyesa, hovorcu premiéra Netanjahua, v reakcii na „dôkaz“ Tel Avivu potvrdzujúci, že „Obamova vláda pomohla vypracovať rezolúciu (schválená BR OSN 23. decembra) a silne tlačila na jej schválenie“. Podľa dokumentu je západný breh rieky Jordán, východná časť Jeruzalema a časť jeho starého mesta územím okupovaným Izraelom.

Skutočnosť, že z 15 členských krajín BR OSN 14 hlasovalo za návrh rezolúcie, USA sa zdržali hlasovania, bola studenou sprchou pre Izrael. Na druhej strane znamená nádej pre Palestínčanov. „Veríme, že dokument sa stane pevným základom pre Izrael i celý svet na začiatku rozhovorov, že už nebudú porušovať medzinárodné právo, čo presne obsahuje schválená rezolúcia,“ povedal palestínsky líder Mahmúd Abbas citovaný portálom Euronews. Samotný Izrael však už dal najavo, že literu rezolúcie dodržiavať nebude, pretože ide o dokument, ktorý „je pokusom vnútiť Izraelu preň neprijateľné podmienky v rámci dlhodobého urovnania vzťahov s Palestínčanmi“. Premiér Netanjahu dokonca v minulých dňoch zavolal „na koberec“ veľvyslancov krajín, ktoré hlasovali za „protiizraelský“ dokument vrátane predstaviteľa USA.

Ukazuje sa však, že aj v Jeruzaleme nechcú „prilievať olej do ohňa“,ako to povedal Hanan Rubin, člen výboru zodpovedného za výstavbu bytov vo východnom Jeruzaleme, parafrázujúc premiéra Netanjahua. V Tel Avive tak čakajú do 20. januára, keď má zložiť prísahu 45. prezident USA Donald Trump, ktorý už sľúbil, že dá „veci do poriadku“. V tejto súvislosti viacerí pozorovatelia pripomínajú menovanie Jasona Greenblatta, jedného z hlavných Trumpových poradcov na americko-izraelské vzťahy. „Greenblatt má za sebou rokovania o zásadných, zložitých transakciách v mojom záujme a má odborné znalosti na to, aby priviedol za jeden stôl rôzne strany a vytvoril konsenzus v ťažkých a citlivých témach,“ dal sa počuť nový americký líder. V stredu Trump vyslal jasný signál o tom, akým smerom sa bude uberať vzťah Washingtonu k Izraelu, keď vyhlásil: „Nemôžeme sa ďalej pozerať, ako sa s úplným pohŕdaním a neúctou chovajú k Izraelu.“ Vyzval Izrael, aby si „zachoval silu“ s tým, že „20. január sa blíži“.

O tom, že sa čaká, až Trump zasadne v Bielom dome, svedčí aj štvrtkové rozhodnutie jeruzalemských úradov zrušiť plánované hlasovanie o výstavbe takmer 500 bytov vo východnej (arabskej) časti Jeruzalema. Podľa Rubina výbor zodpovedný za výstavbu tak urobil na žiadosť premiéra Netanjahua. Stalo sa tak iba niekoľko hodín pred očakávaným stredajším prejavom šéfa diplomacie USA, v ktorom o. i. podal americkú víziu riešenia vzťahov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.