Prvá afganská pilotka požiadala v USA o azyl

Prvej afganskej vojenskej pilotke od pádu Talibanu sa zapáčila rýchlosť už v detstve. "Už ako dievča som chcela riadiť lietadlá, keď som videla letiaceho vtáka,“ zdôverila sa pre agentúru AFP.

Mala osem rokov, keď ju rodičia vzali so staršou sestrou do zábavného parku. Po jazde na húsenicovej dráhe sa vystrašené desaťročné dievča rozbehlo s plačom do objatia matky, ale Nilúfar žiarila šťastím a prosila o opakovaný zážitok. "Zrazu som zbožňovala byť ďaleko od zeme. Dráha bola rýchla, išla vysoko. Desivé pre dieťa, ale ja som si to vychutnávala,“ zaspomínala si pre stanicu Al Džazíra.

Keď dokončila strednú školu, dopočula sa, že armáda by prijala do svojich radov aj ženy. Prihlásila sa a po výcviku sa stala pilotkou. Prvou v Afganistane po dlhých tridsiatich rokoch. Vôbec sa nebála prvého samostatného letu, ale na druhej strane bolo vidieť predsudky mužov voči ženám: " Myslím si, že všetci sa prišli pozrieť, či poškodím stroj, alebo či sa s ním dokonca zrútim,“ povedala o svojej sólovej leteckej premiére pred tromi rokmi.

Rahmániová sa osvedčila vo vzdušných silách. "Má nalietaných viac ako tisíc hodín,“ poznamenala stanica CNN o statočnej žene, ktorá bojuje proti islamistickým povstalcom.

Predsudky aj vyhrážanie

Splnenie sna o lietaní bolo takpovediac dvojnásobné, lebo pilotom chcel byť aj jej otec, ale toto povolanie bývalo dostupné len pre synov z bohatých rodín. O úplnej radosti však nemôže hovoriť. V očiach mnohých totiž stále zostáva "len ženou“.

Pocítila to napríklad, keď jej veliteľ zakázal previezť zranených vojakov z nebezpečného juhu krajiny. Ženám sa to tradične zakazuje, lebo vraj majú malé srdce a sú príliš emotívne. Rahmániová si však postavila hlavu a odletela pre zranených.

Známou v Afganistane sa stala hneď, ako zvládla letecký výcvik. Jej aj členom najbližšej rodiny sa začal vyhrážať smrťou nielen Taliban, ale ešte aj vzdialení príbuzní, pred ktorými zatajila, že sa cvičila za pilotku. Hrozba bola taká, že Rahmániovci radšej viackrát zmenili bydlisko. Nilúfar priznáva, že mimo vojenskej základne pre istotu nenosí uniformu a má pri sebe revolver.

Konto, ktoré má na Facebooku, zapĺňajú odporné odkazy. Radikáli jej píšu, že je prostitútka a alkoholička, nepovažujú ju už za moslimku a želajú jej guľku do hlavy. Lídri Talibanu jej poslali list so stručným posolstvom – vyber si medzi lietaním a smrťou. Rahmániová neustúpila. Americké ministerstvo zahraničných vecí si všimlo jej statočnosť a vlani ju vyznamenalo cenou za ženskú odvahu.

S falošným prsteňom

Žiaľ, Rahmániová sa necíti úplne príjemne ani v afganskej armáde. Mnohí muži ju nielenže naďalej podceňujú ako pilotku, čelí aj obťažovaniu. Začala preto nosiť falošný snubný prsteň, aby odrádzala dobiedzavých vojakov.

Nejeden poza jej chrbát šíri, že je lesba, no rada by si našla lásku v mužovi. Doterajšie skúsenosti jej však neprajú: "Budem úprimná. Spoznala som veľa zlých, nečestných mužov. V armáde som ich stretla možno tisíc rôznych, ale nikdy som nenašla takého, ktorému by som mohla dôverovať, alebo vedieť, že je dobrý človek. Vzalo mi to akúkoľvek predstavu o milostnom vzťahu,“ zdôverila sa pre Al Džazíru.

Rahmániová zdôrazňuje, že lietanie pre ňu znamená najlepší spôsob, ako sa nezaoberať nepríjemnými vecami: "Keď som vo vzduchu, cítim, že zo mňa spadnú ťažké myšlienky. Cítim sa absolútne slobodná.“

Zostane v Amerike?

Už niekoľko mesiacov sa Rahmániová zdokonaľuje v lietaní v USA, pričom je možné, že do vlasti sa nevráti. Požiadala o udelenie azylu, pretože vyhrážky smrťou z domoviny neustali, a zároveň pripomína, ako bola obťažovaná tamojšími vojakmi. "Veci v Afganistane sa nemenia k lepšiemu. Sú horšie a horšie,“ posťažovala sa podľa novín New York Times (NYT). Žiadosť o azyl podala ešte v lete, ale zmienila sa o nej až teraz.

Afganku zastupuje v USA jej kamarátka advokátka Kimberly Motleyová. "Keby Rahmániová odišla nazad do Afganistanu, obávala by sa o vlastnú bezpečnosť,“ povedala pre CNN.

Keď sa afganské ozbrojené sily dozvedeli o žiadosti mladej pilotky, pustili sa do kampane, aby jej americké úrady nevyhoveli. "Som si istý, že klame, keď hovorí, že bola ohrozovaná, a koná tak iba preto, aby uspela v jej azylovom prípade – nie je ničím podložené, keď tvrdí, že jej život je ohrozený počas služby v našich vzdušných silách,“ uviedol podľa NYT hovorca afganskej armády generál Mohammad Radmaniš.

Zjavne však môže ísť o snahu predstaviteľov v Kábule zabrániť tomu, že americký súhlas by fakticky znamenal potvrdenie zlého zaobchádzania s vojačkami v Afganistane. Je smutne známe, že v podobnej situácii sú aj ostatné.

Úrady v USA žiadosť Rahmániovej posudzujú. Pochopiteľne, že bez ohľadu na stanovisko afganskej armády, azylovej procedúre ženy, ktorú prezývajú Top Gun v hidžábe, nahráva, že má už dlho veľa islamistických nepriateľov, ktorí by ju najradšej videli mŕtvu.