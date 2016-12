Iracké špeciálne jednotky zaútočili na päť štvrtí v Mosule

Príslušníci špeciálnych jednotiek, vojaci aj policajti s pomocou leteckých síl zaútočili na päť mosulských štvrtí. Nad mestom stúpal dym a v jeho uliciach sa ozývala streľba, informovala agentúra AP.

Postup armády spomalil tvrdý odpor islamistov a zlé počasie. Vojaci sa snažia uchrániť aj civilistov, ktorí sú v meste. Veliteľ špeciálnych jednotiek vo východnom Mosule generál Abdal Vaháb Saad už v utorok povedal, že do oblasti prišli posily, čo zvýšilo odhodlanie jeho mužov pustiť sa do ďalších bojov. Jednotky sa teraz nachádzajú necelé tri kilometre od rieky Tigris, ktorá mesto rozdeľuje na polovicu. Pri náletoch medzinárodnej koalície pod vedením Spojených štátov bol tento týždeň zničený posledný most cez rieku.

Vojaci väčšinou postupujú dom od domu a snažia sa zneškodniť islamistov, ktorí mali viac ako dva roky na to, aby sa na prípadnú ofenzívu pripravili a opevnili. Aj v už dobytých štvrtiach čelia príslušníci ozbrojených zložiek prekvapivým útokom, ostreľovaniu a explóziám výbušnín umiestnených v autách. Ozbrojenci majú doteraz na svedomí vyše 900 výbuchov bômb umiestnených v automobiloch v Mosule a jeho okolí. Podľa Saadiho sa terčom 260 z nich stali jeho muži.

Iracký generál očakáva, že jednotky vyženú bojovníkov IS z Mosulu a zvyšku provincie Ninive do troch mesiacov. Irackí predstavitelia pôvodne tvrdili, že islamistov z mesta vyženú do konca roka. Iracký premiér Hajdar Abad však pred pár dňami uviedol, že zlikvidovať teroristickú organizáciu Islamský štát potrvá ešte tri mesiace.

Mosul sa dostal pod kontrolu islamistov ako jedno z prvých miest už v polovici roka 2014. Elitné iracké jednotky sú jedinou silou, ktorá vstúpila do mesta z východu. Iracká armáda, polícia a kurdské oddiely postupujú zo severu a z juhu, zatiaľ čo šiitske milície zo západu.

Ofenzíva do Mosulu je najväčšou irackou vojenskou operáciou od invázie pod vedením Spojených štátov v roku 2003. Podieľajú sa na nej desiatky tisíc irackých vojakov, policajtov, členov kurdských síl, sunnitských kmeňových bojovníkov a príslušníkov šiitskych milícií.