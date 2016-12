Ukrajina odovzdala separatistom v Donecku 15 zadržaných ľudí

Separatistická Donecká tlačová agentúra uviedla, že vládni predstavitelia odovzdali povstaleckým veliteľom na kontrolnom stanovišti neďaleko povstaleckej bašty Doneck ôsmich mužov a sedem žien. Niektorí z nich sú v zlom zdravotnom stave.

Separatisti tento týždeň odovzdali vládnym silám dve ženy, ktoré zadržiavali niekoľko mesiacov.

V bojoch medzi separatistami a vládnymi silami zahynulo od ich vypuknutia v roku 2014 vyše 9 600 ľudí.

Ukrajinský prezident Petro Porošenko udelil minulý týždeň milosť deviatim ľuďom. Jeho zástupca na rokovaniach so separatistami povedal, že vláda ich plánuje prepustiť spoločne so šiestimi ďalšími osobami na humanitárnom základe. Ich mená ani to, prečo boli zadržiavaní, však neuviedol.