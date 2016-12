USA pre hackerské útoky vypovedali 35 ruských diplomatov

Rusi dostali 72 hodín na to, aby opustili USA. Podľa denníka The New York Times ide o pracovníkov ruských tajných služieb, medzi ktorými sú aj štyria riadiaci činitelia, ktorí zrejme priamo viedli útoky na počítače americkej Demokratickej strany.

Prezident Barack Obama tiež vyhlásil sankcie proti deviatim ruským organizáciám a jedincom vrátane dvoch najväčších ruských tajných služieb. Už skôr Rusko varoval, že za kyberútoky, ktoré boli podľa amerických spravodajských služieb zacielené aj na ovplyvnenie prezidentských volieb, príde zo strany USA odveta.

Rusko správu tajných služieb odmieta

Americké tajné služby sa zhodujú, že Rusko bolo za predvolebným kybernetickým útokom na americkú Demokratickú stranu. Rusko sa podľa služieb rozhodlo ovplyvniť voľby v prospech Donalda Trumpa, ktorý nakoniec porazil demokratku Hillary Clintonovú.

Rusko opakovane tieto obvinenia odmietlo. Jeho ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry RIA Novosti už skôr oznámilo, že prípadné sankcie poškodia spoluprácu s USA. Ministerstvo tiež dúfa, že Trump, ktorý sa úradu ujme v januári, nové sankcie zruší.

Trump správu spochybnil

Trump výsledok, ku ktorému dospeli tajné služby, opakovane spochybnil. V stredu povedal, že by sa od sporov okolo útokov na počítače Demokratickej strany malo ustúpiť. „Mali by sme sa venovať svojmu životu. Domnievam sa, že počítače značne skomplikovali život. Celý ten počítačový vek to dopracoval tam, že nikto presne nevie, čo sa deje,“ povedal Trump novinárom na otázku, či by USA mali Rusko potrestať sankciami.

Leo Taddeo, ktorý v minulosti pracoval v kybernetickom oddelení Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), povedal, že kybernetika bola zneužitá ako prostriedok na šírenie dezinformácií. Ďalší zdroj, ktorého bez uvedenia mena citovala stanica CNN, povedal, že Obamova administratíva včas nerozpoznala, čo je cieľom Ruska. „Nedostatok predstavivosti postihuje všetky časti americkej vlády,“ povedal.