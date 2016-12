Rozlúčka Obamu a Putina: zub bez zuba

Takú odvetu za vyhostenie Rusov zo Spojených štátov šéfovi Kremľa navrhol jeho minister zahraničných vecí. Vladimir Putin sa však rozhodol inak. „Zvolil asymetrický ťah, čím oslabil účinok opatrenia, ktorým dosluhujúci šéf Bieleho domu Barack Obama skomplikoval svojmu nástupcovi Donaldovi Trumpovi zámer zlepšiť vzťahy s Ruskom,“ komentoval pre Pravdu prekvapujúci postup Putina moskovský analytik Alexandr Goľc.

Obama vo štvrtok uvalil na Moskvu nový balík sankcií ako odpoveď na ruské hackerské útoky. Tridsaťpäť zamestnancov veľvyslanectva vo Washingtone a konzulátu v San Franciscu dostalo 72 hodín na opustenie územia Spojených štátov s odôvodnením, že konali „spôsobom nezlučiteľným s diplomatickým statusom“. Úrady súčasne zablokovali pracovníkom ruských zastupiteľských úradov vstup do ich dvoch rekreačných zariadení v USA, ktoré vraj boli hniezdom podvratnej činnosti. Sankcie sa týkajú aj tajnej služby FSB a vojenskej rozviedky GRU, štyroch vedúcich pracovníkov GRU a troch spoločností, ktoré tejto rozviedke poskytujú služby.

„Tieto kroky nasledujú po opakovaných súkromných a verejných varovaniach, ktoré sme ruskej vláde dali, a sú nevyhnutnou a adekvátnou odpoveďou na snahy poškodiť americké záujmy spôsobom, ktorý je porušením zavedených medzinárodných noriem správania,“ citovala televízia CNN Obamu, podľa ktorého postihy voči Rusku za jeho „agresívne aktivity“ sa tým nekončia. Obama tak reagoval na útoky, ktoré podľa amerických spravodajských služieb spáchali ruskí hackeri v spolupráci s rozviedkou a s vedomím najvyššieho vedenia krajiny s cieľom ovplyvniť novembrové prezidentské voľby v prospech Trumpa. Moskva podobné obvinenia opakovane odmietla. Washington však najnovšie zverejnil spoločnú analýzu FBI a ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, ktorá prvý raz uvádza technické informácie „kybernetickej operácie zacielenej na americkú vládu a obyvateľov“. Obama tiež sľúbil, že správu o vyšetrovaní útokov jeho administratíva predloží Kongresu v najbližších dňoch.

Pozorovatelia od Moskvy očakávali recipročné opatrenia, po ktorých v minulosti v podobných prípadoch vždy siahla. Štátna agentúra TASS dokonca na svojej internetovej stránke už v titulku informovala o vyhostení 35 Američanov a uzavretí dvoch objektov ich zastupiteľského úradu, ako to navrhol šéf diplomacie Sergej Lavrov. Vzápätí sa však ozval Putin a oznámil, že Moskva si síce vyhradzuje právo na neskoršie odvetné kroky, ale predbežne nielenže nevyhostí amerických diplomatov, ale ako gesto dobrej vôle ich deti pozýva do Kremľa na besiedku pod novoročnou jedličkou.

„Neznížime sa na úroveň tejto ,kuchynskej‘ a nezodpovednej diplomacie,“ vyhlásil Putin. Zdržal sa pritom urážok na adresu dosluhujúceho prezidenta USA, ktorého viacerí ruskí predstavitelia označili za „lúzera“ a „chromú kačicu“, ktorá „v rusofóbnej agónii rozdáva posledné kopance“. „Je poľutovaniahodné, že administrácia prezidenta Obamu končí svoju prácu podobným spôsobom, ale napriek tomu želám jemu a jeho rodine šťastný nový rok. Všetko najlepšie želám aj novozvolenému prezidentovi Trumpovi a celému americkému ľudu. Želám vám všetkým blahobyt a rozkvet,“ odkázal ruský prezident.

Miernou reakciou Putin porušil svoje zásady, ku ktorým sa vždy hlásil. „Ako chlapec bol vychovaný tvrdými zákonmi leningradskej ulice, kde na každý úder sa naučil odpovedať úderom,“ pripomenul analytik Goľc. „Tentoraz ale namiesto svalov rozumne predviedol dobrú vôľu, lebo vie, že jeho úder by zabolel nie Obamu, ale jeho nástupcu, do ktorého Kremeľ vkladá svoje nádeje,“ dodal. „O tri týždne sa do Bieleho domu nasťahuje Donald Trump, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou dosadí za veľvyslanca do Moskvy svojho človeka. Vyhostiť desiatky amerických diplomatov by znamenalo obmedziť možnosti budúceho ambasádora pri jeho predpokladanom poverení zlepšiť vzťahy s Ruskom,“ argumentuje Goľc.

Trump po prevzatí úradu bude teoreticky môcť zrušiť Obamom uvalené protiruské sankcie. Pre odpor v Kongrese, a to aj z radov jeho republikánov, to však nebude mať také ľahké. Budúci prezident nové opatrenie svojho predchodcu neprivítal. „Je načase, aby sa naša krajina posunula k väčším a lepším veciam,“ citoval jeho reakciu portál Politico. Obamov nástupca, ktorý v minulých mesiacoch označoval za „smiešne“ úvahy, že mu ruské hackerské útoky pomohli vyhrať voľby, si však uvedomuje, že kauzu nebude môcť len tak ľahko zamiesť pod koberec. „V záujme našej krajiny a jej veľkolepého ľudu sa na budúci týždeň zídem so šéfmi spravodajských služieb," prisľúbil.

Podľa Goľca budúcnosť americko-ruských vzťahov teraz závisí od toho, čo Trumpovi povedia šéfovia spravodajských služieb. „Americký prezident na rozdiel od ruského nie je samovládca. Ak od šéfa americkej rozviedky dostane jednoznačné dôkazy, že Rusko vedie proti USA kybernetickú vojnu, potom to nebude môcť ignorovať,“ predpovedá ruský analytik.

To, že Putin vo vzťahu k USA tentoraz porušil pravidlo „zub za zub“, mu podľa Goľca u domáceho publika nepokazí imidž silného vodcu. „Masívna propaganda celoštátnych televízií doviedla ruskú verejnosť do stavu, že prezidentovi odobrí akékoľvek rozhodnutie,“ hovorí nezávislý moskovský analytik. „Ľudia si nanajvýš povedia, že cár je nielen silný, ale aj múdry a dobrotivý,“ dodal s neskrývanou iróniou.