Ruskí komunisti chcú posunúť Nový rok

Oficiálna internetová stránka Komunistickej strany Ruskej federácie zverejnila petíciu s návrhom, aby sa s ohľadom na pravoslávne Vianoce oficiálne oslavy Nového roku presunuli na 14. januára.

Iniciatíva vychádza v ústrety pravoslávnym veriacim, ktorí majú v Rusku už bezmála sto rokov vážny problém. Po boľševickej revolúcii krajina prešla od juliánskeho kalendára na gregoriánsky; pravoslávna cirkev však naďalej ráta čas po starom. Vianoce sa tak oslavujú až šesť dní po svetskom Novom roku a počas hodovania v najbujarejšiu noc na rozhraní rokov musia veriaci zápasiť s vážnou morálnou dilemou.

„Masívne oslavy pripadajú na prísny predvianočný pôst,“ píše sa v zdôvodnení petície, ku ktorej sa zatiaľ pripojilo vyše tristo ľudí. Ak by získala 20-tisíc podpisov, tak by ju komunistickí poslanci predložili v parlamente. „Prečo my pravoslávni si tak málo ctíme našu vieru a kultúru? U katolíkov je všetko, ako má byť: 25. decembra Vianoce, potom Nový rok. Aj budhisti oslavujú Nový rok v súlade so svojimi tradíciami. Zmeniť kalendár nemôžeme, lebo ide o celosvetovo zavedené normy. Presunutiu osláv svetského sviatku na 14. januára však nič nebráni,“ píše sa v návrhu, podľa ktorého by prvý deň roka mal byť riadnym pracovným dňom a voľno by malo byť až na cirkevný Nový rok.

To, že záujmy veriacich sa rozhodli presadzovať práve komunisti, v dnešnom Rusku nie je ničím prekvapujúcim. Strana niekdajších bojovníkov proti „ópiu ľudstva“, ako náboženstvo označoval Marx, sa za štvrťstoročie od rozpadu Sovietskeho zväzu vzdala svojho nekompromisného ateizmu. Analytici v tom vidia snahu strany, ktorá s 56-ročným priemerným vekom svojich členov pomaly vymiera, doplniť rady o ortodoxných veriacich. Tí totiž tvoria až dve tretiny obyvateľov krajiny.

„Ježiš bol prvým komunistom,“ hlása komunistický vodca Gennadij Ziuganov, ktorému predvlani k sedemdesiatym narodeninám udelil patriarcha Kirill jedno z najvyšších vyznamenaní ruskej pravoslávnej cirkvi. Ziuganov si ho zjavne zaslúžil. Na internetovej stránke komunistickej strany možno nájsť desiatky jeho prejavov a statí, v ktorých svojim predchodcom ako najvážnejšiu chybu vyčíta, že nenasledovali cirkev.

„Je svätou povinnosťou komunistov a pravoslávnej cirkvi, aby sa zjednotili,“ napísal Ziuganov v straníckom dokumente o náboženstve, kde tvrdí, že obe inštitúcie majú „spoločné ciele i nepriateľov“. Ciele zahŕňajú napríklad potláčanie „zhýralosti a násilia“ v masmédiách, vykorenenie západného liberalizmu a „jeho konceptu ľudských práv“, odmietanie sexuálnej výchovy na školách a predovšetkým presadzovanie vlastenectva a národnej jednoty zoči-voči hrozbám zo zahraničia. Vodca komunistov tiež oceňuje zhovievavý prístup cirkevných hodnostárov k ére bývalého režimu. „Všetkých rusofóbov osobitne dráždi, že komunistická strana a pravoslávna cirkev dnes spolu vystupujú proti nerozumným pokusom vyhlásiť sovietsku epochu za akúsi čiernu dieru,“ znie jedna zo Ziuganovových téz.

Priazeň medzi komunistickou stranou a pravoslávnou cirkvou nie je jednostranná. Pozoruhodné bolo, ako sa na jar cirkevní hodnostári ozvali na podporu prvomájových manifestácií. Sviatok práce totiž tento rok pripadol na pravoslávnu Veľkú noc, čo vedenie viacerých ruských regiónov využilo na výzvy na zrušenie tradičných pochodov komunistov. „Manifestácie sa časovo nie vždy prekrývajú s bohoslužbami v chrámoch,“ vyslovil sa v rádiu Hovorí Moskva proti obmedzovaniu prvomájových osláv hovorca moskovského patriarchátu Alexandr Volkov. „Treba mať na pamäti, že spoločnosť neslobodno rozdeľovať. Bolo by nesprávne, keby zrušenie manifestácií pre veľkonočné oslavy malo niekoho nazlostiť,“ dodal.