Briti začnú vystupovať z únie

Nová britská premiérka Theresa Mayová by chcela začať s Bruselom oficiálne o vystúpení krajiny z EÚ rokovať najneskôr do konca marca. Až vtedy sa začne podľa článku 50 Lisabonskej zmluvy dvojročný proces ich odchodu. S brexitom nebude Mayová otáľať, keďže politická neistota sa v posledných mesiacoch začala prejavovať v zhoršovaní britskej ekonomiky.

Ak by táto patová situácia trvala dlhšie, Briti by na to po ekonomickej stránke tvrdo doplatili. Už teraz je podľa britského ministerstva financií jasné, že v nasledujúcich piatich rokoch príde ich štátna kasa pre brexit o viac ako 122 miliárd eur.

Britská vláda sa bude snažiť vyhnúť tvrdému brexitu, teda, že Británia by po odchode z únie nemala prístup na 500-miliónový jednotný trh EÚ. Výmenou za to by mali ustúpiť od plánov enormného okresávania počtu migrantov, ktorí do krajiny každoročne prichádzajú. Brusel chce, aby sa práva občanov EÚ, ktorí už teraz v Británii pracujú alebo sa tam chystajú, zachovali aj po brexite. Aktuálne v Británii pracuje aj takmer 100-tisíc Slovákov.

Odhaduje sa však, že to môže byť nakoniec viac ako šesť rokov, kým Británia oficiálne z EÚ vystúpi. Počas tohto obdobia však bude prevládať neistota z ďalšieho vývoja a definitívneho nastavenia nových vzťahov medzi Britániou a zvyškom únie.

Národná banka Slovenska vypočítala, že do roku 2020 by v dôsledku brexitu úroveň slovenskej ekonomiky vzrástla o 0,34 percenta menej, čo by orientačne mohlo znamenať približne o 5,3 tisíca menej vytvorených pracovných miest na Slovensku.