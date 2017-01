Rok napínavých volieb v Európe

Rok ostro sledovaných volieb v Európe sa začne marcovými parlamentnými voľbami v Holandsku. Podľa prieskumov by ich mohla tesnou väčšinou vyhrať strana populistického radikála Geerta Wildersa. Wilders svoju kampaň stavia na odpore proti moslimom a prisťahovalcom, voličom navyše sľubuje referendum o vystúpení z EÚ. Ak by však aj získal najviac hlasov, zrejme bude mať problém zostaviť koaličnú vládu.

Vo Francúzsku bude v tom čase v plnom prúde kampaň pred prezidentskými voľbami. Koncom apríla Francúzi rozhodnú najskôr o tom, ktorí dvaja kandidáti postúpia do májového druhého kola volieb.

A tentoraz – podľa prieskumov – nebude až takým prekvapením, ak sa tam dostane šéfka krajne pravicového Národného frontu Marine Le Penová. Le Penová, ktorá je názorovo príbuzná Wildersovi, tiež sľubuje Francúzom vypísanie referenda o vystúpení z EÚ. Prieskumy naznačujú, že v súboji o prezidentský úrad by sa mohla stretnúť s konzervatívnym kandidátom pravice Françoisom Fillonom, pričom Fillon by mal vyhrať. Ale prieskumy nie sú voľby.

Na jeseň budú parlamentné voľby v ďalšom kľúčovom zakladajúcom štáte EÚ – v Nemecku. Kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa rozhodla kandidovať na štvrté funkčné obdobie, už avizovala, že čaká najťažšiu predvolebnú kampaň od zjednotenia Nemecka.

Prieskumy naznačujú, že Merkelová na čele konzervatívnej únie CDU/CSU by mala opäť vyhrať a terajšia vládna koalícia so sociálnymi demokratmi by mohla pokračovať. Nebude to však také ľahké ako v predchádzajúcich voľbách.

Na Merkelovú, v súčasnosti najvýraznejšiu proeurópsku političku, pre jej migračnú politiku útočila aj sesterská CSU. Na protiimigračnej rétorike stavia svoj program najmä populistická radikálna Alternatíva pre Nemecko (AfD). Tá uspela vo viacerých krajinských voľbách a zrejme sa po prvý raz dostane aj do Spolkového snemu.

Parlamentné voľby čakajú na jeseň aj susednú Českú republiku. Podľa prieskumov by ich mohlo vyhrať hnutie ANO vicepremiéra a ministra financií Andreja Babiša. A ten za svojho najväčšieho súpera považuje terajšieho koaličného partnera ČSSD premiéra Bohuslava Sobotku.