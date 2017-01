Tureckí vojaci zabili na severe Sýrie 18 radikálov z IS

Tureckí vojaci sa už od decembra zúčastňujú bojov o mesto Al-Báb, ktoré ovláda IS. Ankara do operácií zapája delostrelectvo, ktoré spôsobilo radikálom aj spomínané straty. Turecké lietadlá tiež zničili štyri bližšie nespresnené objekty IS.

Turecko vyslalo vojakov do Sýrie s tým, že pomôžu bojovať proti Islamskému štátu. Turci však útočia tiež na Kurdov, aby im zabránili ovládnuť súvislé územie pozdĺž tureckej hranice.

V Sýrii už od konca roka platí prímerie, ktoré sa však nevzťahuje na IS a niekoľko ďalších skupín označovaných za teroristické a dohodu o prímerí nepodpísali.