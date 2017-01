Istanbulský zabijak je stále na úteku

Libanonský premiér Saád Harírí podáva ruku jednej zo zranených obetí nedávneho teroristického útoku v Istanbule po prevoze do vlasti. Vpravo fotografia podozrivého muža, ktorú si urobil pomocou selfie na istanbulskom námestí Taksim.

Väčšinou cudzincov. V utorok polícia zatiaľ bezúspešne pátrala po Kirgizovi Jachemovi Mašrapovovi (28). Pravdepodobne však išlo o falošnú stopu, pretože „pravý“ Mašrapov sa ozval v utorok ráno po prílete z Turecka na kirgizské letisko Manas a po vypočutí políciou v jeho rodnom meste Kara-Suu sa potvrdilo, že nemá nič spoločné s masakrou v Istanbule.

Priamo pred kamerou agentúry AKIpress to potvrdil nielen „podozrivý“, ale aj šéf polície. Turci zatiaľ posadili za mreže 14 podozrivých vrátane manželky predpokladaného útočníka. „Strieľal krátkymi dávkami a jednotlivým ranami do hlavy dobíjal ranených,“ spomína jedna so svedkýň tragédie citovaná portálom Haber Turk.

Podľa polície stále hľadaný muž má 25 až 30 rokov. Pôvodne mal oblečenú zelenú bundu a bol vyzbrojený samopalom typu kalašnikov. Ku klubu sa priviezol taxíkom. Po zavraždení niekoľkých návštevníkov na prízemí pokračoval v zabíjaní na prvom poschodí. Následne sa vrátil na prízemie a namieril si to do kuchyne, kde sa v chvate prezliekol.

Na mieste zanechal bundu s 500 lírami (okolo 133 eur), ako aj zbraň, z ktorej ešte pred útekom zotrel možné stopy. Podľa tureckého vicepremiéra Numana Kurtulmusha polícia má však odtlačky prstov útočníka.

Terorista pred klubom zastavil taxík a asi po kilometri vystúpil bez platenia. Vodičovi iba povedal, že nemá peniaze a požičal si od neho mobil, aby niekomu po turecky zatelefonoval. Následne sa stratil v dave v panike utekajúcich ľudí. Útočník nemal veľa času na zabíjanie ani po ňom na prezlečenie a „pokojný“ útek. Samotná streľba trvala 5 až 7 minút, počas ktorých terorista vypálil 180 projektilov zo šiestich zásobníkov.

Podľa tureckých novín Hurriet útočník dôverne poznal nočný klub vrátane východov a troch tajných dverí, o ktorých vedel iba personál. „Všetko nasvedčuje tomu, že ide o profesionála, ktorý sa podieľal aj na útoku na istanbulskom letisku koncom júna minulého roku a má viditeľné stopy po zranení nohy,“ tvrdí polícia.

Podľa portálu Euronews, ktorý sa odvoláva na turecké médiá, do Turecka však podozrivý muž pricestoval na kirgizský pas so svojou manželkou a dvomi deťmi až v novembri a nie je vylúčené, že sa aktívne podieľal na útokoch tzv. Islamského štátu v Sýrii.

Polícia v súčasnosti okrem pátrania po teroristovi preveruje, či mu niekto nepomáhal v samotnom exkluzívnom klube Reina, v ktorom okolo 700 návštevníkov, z nich dve tretiny boli cudzinci, oslavovalo prelom rokov po zaplatení vstupného vo výške minimálne 770 lír (asi 167 eur).

Nemecká Deutsche Welle upozorňuje, že tragédie podobné tej na Nový rok v Istanbule budú v Turecku pokračovať.

„Otázkou nebolo, či sa útok stane na prelome rokov. Ten sa očakával. Nevedelo sa iba, kde presne to bude. Práve preto v novoročnú noc bolo v strehu 17,5 tisíca policajtov,“ pripomína portál. Podľa neho turecký prezident Erdogan zasial vietor a teraz žne búrku.

„Zaslepený cieľom urobiť Turecko prezidentskou republikou a seba absolútnym vládcom krajiny a jej obyvateľov, urobil Erdogan viacero prešľapov, ktoré viedli k sebazničeniu,“ tvrdí Deutsche Welle. V tejto súvislosti pripomína, že dávno sú preč časy, keď v EÚ vzbudil obdiv ako reformátor.

„Namiesto toho, aby viedol do únie politicky a hospodársky silnú krajinu uctievajúcu si kultúrne hodnoty moderného Turecka, nenávratne stratil dôveru,“ pokúša sa nájsť korene súčasnej krízy nemecký portál s tým, že Erdogan si vybral konfrontáciu, a to nielen s Kurdmi roky bojujúcimi za svoje práva na sebaurčenie.