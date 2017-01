Migranti sa pokúšajú o španielsku cestu

Záchranári pri Malage pomohli 52 ľuďom, ktorí sa pokúšali dostať sa do Európy na preplnenom člne.

Kým v Európe doznievala silvestrovská noc, polícia v Ceute – jednej z dvoch malých španielskych enkláv na africkom pobreží – mala v prvých hodinách nového roka poplach. Približne tisícka afrických migrantov sa hromadne pokúsila dostať sa cez šesť metrov vysoký plot, ktorý oddeľuje španielske územie od Maroka.

Zasahovala proti nim španielska polícia i marocké bezpečnostné sily. Na masový pokus o prekonanie plota si migranti pripravili kovové tyče, nožnice na strihanie drôtu i kamene. Asi stovke ľudí sa podarilo vyliezť na prvý z vysokých hraničných plotov.

Pri zásahu bolo zranených 50 marockých a päť španielskych policajtov, jeden z nich prišiel o oko. Nikomu z migrantov sa napokon nepodarilo dostať na španielske územie, všetkých vrátili na marockú stranu s výnimkou dvoch zranených, ktorých previezli do nemocnice.

Nebol to prvý pokus migrantov dostať sa cez dvojitý plot, pred mesiacom sa o to snažila skupina približne 400 migrantov. Marocké ministerstvo vnútra v reakcii na najnovší násilný pokus informovalo, že desať členov bezpečnostných zložiek bolo vážne zranených a avizovalo, že za takéto incidenty bude migrantom v budúcnosti hroziť vyhostenie z krajiny.

Španielska polícia však zasahovala aj na oficiálnom hraničnom priechode v Ceute. Pri hraničnej kontrole zatkla začiatkom týždňa šoféra auta, ktorý mal do Ceuty prepašovať muža a ženu. Jeden človek bol skrytý vpredu za palubnou doskou, druhý pod zadným sedadlom. Obaja migranti, ktorí pochádzajú zrejme z Guiney, sa pri tomto zúfalom pokuse dostať sa na španielske územie takmer udusili.

Podozrivo sa predtým správala aj mladá Maročanka s veľkým kufrom. Keď nervóznu ženu colníci vyzvali, aby kufor otvorila, obsah batožiny ich šokoval. Vnútri bol schúlený mladík, tiež na pokraji smrti udusením. Mladík je pravdepodobne z Gabonu, zatknutej Maročanke hrozí sedem rokov väzenia. Ani toto nebol prvý prípad tohto druhu. Vlani sa istá žena pokúsila prepašovať v kufri osemročného chlapca z Pobrežia Slonoviny.

Ceuta a Melilla, dve malé španielske územia na severe Afriky, sú jediné miesta, kde má EÚ pozemnú hranicu s Afrikou. Mnohí africkí migranti sa tam snažia dostať rôznymi spôsobmi, či už cez vysoký plot, alebo pokusom doplávať tam pozdĺž pobrežia.

Veľká časť ľudí sa však naďalej usiluje dostať sa do Európy cez Stredozemné more. Záchranári nedávno zasahovali pri Malage na južnom pobreží Španielska, keď z malej preplnenej lode zachránili 52 ľudí. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu vlani pri pokusoch preplaviť sa do Európy zahynulo vyše päťtisíc ľudí.