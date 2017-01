Česi majú dostať právo zastreliť teroristu

Tí by mali dostať zákonnú možnosť zasiahnuť proti teroristom napríklad v prípadoch, k akým došlo vlani v Nice či Berlíne, kde útočníci vrážali do davu nákladnými autami.

"Vychádzame z toho, že ochrana predovšetkým takzvaných mäkkých cieľov nemôže byť nikdy plne zaistená bezpečnostnými kapacitami štátu, ktoré nemôžu byť v permanentnom dosahu kedykoľvek a kdekoľvek, kde sa vyskytujú ľudia,“ cituje spravodajský portál Echo24.cz z dôvodovej správy, ktorú spolu s návrhom novely ústavného zákona ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Minister Chovanec ráta s tým, že sa mu zmenu podarí presadiť ešte do jesenných parlamentných volieb.

Hoci trojčlenná vládna koalícia nemá v parlamente ústavnú väčšinu, nádej, že novela vďaka opozícii získa vyše trojpätinovú podporu, je veľká. Hlasy, ktoré ju vítajú, totiž zazneli naprieč celým politickým spektrom. Pri ústavných zákonoch ani hlava štátu nemôže použiť veto.

V prípade Miloša Zemana by to však ani nehrozilo. Prezident už vlani vyzval Čechov, aby sa ozbrojovali proti teroristom, pričom ako vzor uviedol svoju manželku, ktorá si obstarala zbrojný pas i revolver.

Rezort vnútra argumentuje tým, že na zvýšenie bezpečnosti štátu a jeho obyvateľov treba využiť všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii. Momentálne má vyše 300-tisíc Čechov zbrojný pas a medzi obyvateľmi je viac ako 800-tisíc registrovaných zbraní.

Držitelia zbrojného preukazu však môžu z legálne držanej zbrane strieľať iba na miestach, kde na to majú oprávnenie, napríklad na strelnici, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia či majetku. V budúcnosti by mali mať právo použiť zbraň a strelivo aj v prípadoch, keď sa budú podieľať "na zaisťovaní vnútorného poriadku, bezpečnosti a ochrane územnej celistvosti, zvrchovanosti a demokratických základov Českej republiky“.

Kým internetové hlasovania v anketách rôznych médií naznačujú, že návrh ministerstva vnútra má drvivú podporu verejnosti, viacerí experti ho označujú za prejav populizmu a varujú pred jeho dôsledkami.

„Je otázne, či všetci občania, ktorí majú legálne držané zbrane, by mali dostať právo strieľať po teroristoch v prípade teroristických útokov,“ povedal pre Český rozhlas bezpečnostný expert Andor Šándor. „Je to úplne iná situácia, na ktorú musíte byť perfektne pripravení, nie iba v ovládaní zbrane, ale aj po psychologickej stránke. V opačnom prípade to môže vyústiť do krvavého kúpeľa, v ktorom príde o život ešte viac nevinných ľudí,“ dodal.

Podľa Martina Fendrycha, niekdajšieho námestníka ministra vnútra, by bolo skvelé, keby sa pri útokoch, aké sa odohrali v Nice, Berlíne či najnovšie v Istanbule, našiel vycvičený strelec, schopný vyčíňajúcich zabijakov zlikvidovať.

„Áno, nájdu sa chladnokrvní jedinci s mozgom Jamesa Bonda, ale koľko? Jeden z milióna?“ píše v komentári pre Aktuálně.cz. a dodáva: „Chovanec a Zeman militarizujú spoločnosť, maľujú čerta na stenu a ponúkajú nereálne riešenia. K čomu to povedie? Pripadáš mi ako terorista? Skolím ťa v mene vlasti.“