V Kanade prepustili intoxikovaného slovenského pilota na kauciu

Muža, identifikovaného ako 37-ročného Miroslava G., vytiahli z kokpitu po tom, ako ho intoxikovaného našiel jeho kopilot. Následne ho zadržala polícia. Slovák bol v inkriminovanom čase poverený starostlivosťou a riadením lietadla, ktoré malo v posledný deň starého roka s 99 pasažiermi odštartovať do mexického Cancúnu.

Incident spôsobil odklad letu o niekoľko hodín. Miroslav G., ktorý je v Kanade na pracovné víza, bol prepustený ešte v ten istý deň a musel polícii odovzdať svoj cestovný pas. Súdne dokumenty naznačujú, že pilot dostal v krajine zákaz riadiť akékoľvek lietadlo. Pred súd sa postaví vo štvrtok ráno.

Ešte dve hodiny po zatknutí mu zistili v tele viac než trojnásobne väčšie množstvo alkoholu, než povoľujú predpisy. Voči zatknutému Slovákovi vzniesli obvinenie z prevzatia zodpovednosti nad lietadlom v nespôsobilom sta­ve.

V Kanade je protiprávne, aby palubný personál nastúpil do práce do ôsmich hodín po konzumácii alkoholu. Niektoré letecké spoločnosti majú tieto opatrenia ešte prísnejšie. Patrí medzi ne i Sunwing, kde platí nulová tolerancia konzumácie alkoholu až do 12 hodín pred nástupom do služby.

Osoba, ktorá tieto predpisy poruší, je pozbavená povinností a začne sa voči nej vyšetrovanie. Všetci piloti musia mať tiež minimálny počet nalietaných hodín v komerčných dopravných lietadlách typu Boeing-737, uviedla hovorkyňa spoločnosti Sunwing Jacqueline Grossmanová.