Europol vlani vyšetroval 15 000 ľudí podozrivých z pašovania ľudí

V rozhovore s nemeckými denníkmi skupiny Funke to dnes povedal veliteľ oddelenia boja s organizovanou kriminalitou Europolu Michael Rauschenbach.

Na pašovaní ľudí do Európskej únie sa čoraz častejšie podieľajú osoby a organizované skupiny, ktoré sa predtým venovali hlavne obchodovaniu s ľuďmi a s drogami, povedal Rauschenbach. Prostredie týchto zločineckých skupín sú si podľa neho podobné, rovnako ako trasy, ktorými kriminálnici pašujú ľudí a drogy.

Rastúcim „trhom“ bolo vlani podľa pracovníka Europolu pre zločinecké skupiny hlavne pašeráctvo migrantov zo severoafrických krajín cez Stredozemné more do Európy. Ešte pred rokom stála cesta z niektorého zo subsaharských štátov, ktorých občania sa najčastejšie vydávajú na nebezpečnú cestu do Európy, v priemere asi 3000 až 5000 eur. „V súčasnosti migranti platia rovnakú cenu len za jednu etapu tejto cesty,“ uviedol Rauschenbach.

Podľa Europolu využije služby pašerákov ľudí na svojej ceste do Európy až 90 percent migrantov. Podľa Rauschenbachovho odhadu si mohli prevádzači migrantov v roku 2015 prísť na tri až šesť miliárd eur. „Kvalita lodí je pritom stále horšia, materiál je lacný a lode sú v zlom stave,“ uviedol Rauschenbach.

Na ceste zo severnej Afriky na juh Európy cez Stredozemné more vlani podľa OSN zahynulo viac ako 5 000 ľudí.