Izraelský vojenský súd uznal vojaka vinným za zabitie Palestínčana

Elor Azaria (20) zasahoval pri útoku v meste Hebron v Predjordánsku. Palestínčan s ďalším mužom vtedy nožom zaútočili na príslušníkov izraelskej armády. Vojaci spustili na útočníkov paľbu, pričom jedného z nich zabili hneď. Druhý – 21-ročný Ábid Fatah Šaríf – zostal ležať na zemi, ale ešte sa hýbal a nikoho nemohol ohroziť. Azaria na Šarífa vystrelil znovu a zasiahol ho do hlavy.

Očitý svedok tento incident zaznamenal na video, ktoré bolo neskôr zverejnené na internete. Táto udalosť rozdelila izraelskú spoločnosť aj vládu na zástancov a odporcov tohto činu.

Azaria vypovedal, že sa vtedy domnieval, že Šaríf môže mať na sebe vestu s výbušninou. Prokuratúra však rozhodla, že išlo o akt pomsty.

Pred budovu, kde sa proces konal, prišlo niekoľko stoviek Azariových zástancov aj odporcov, zablokovali križovatku a stretli sa s políciou i novinármi.

Proces s Azariom sa začal vlani v máji. Podľa svedectva o incidente, ktorý sa stal 24. marca v Hebrone, Azaria prišiel na miesto niekoľko minút po útoku dvoch Palestínčanov na izraelských vojakov. Jeden z útočníkov už bol mŕtvy, druhý ležal zranený aj na zemi.

Azaria, ktorý má teraz 20 rokov, tvrdil, že konal v sebaobrane. Obhajcovia potom uvádzali, že si ich klient myslel, že streľba je jediný spôsob, ako zachrániť život sebe a ostatným. Prokurátor pri procese nechal niekoľkokrát prehrať video, z ktorého je zrejmé, že sa Azaria k Palestínčanovi blížil pomaly a s rozmyslom, bez akejkoľvek známky strachu alebo prejavu ohrozenia.

Azaria, ktorý je armádne medik, bol ihneď po incidente zadržaný. Neskôr sa ukázalo, že niekto na mieste začal volať, že Palestínčan má možno pod bundou vestu s výbušninami, čo vyvolalo Azariovu obrannú reakciu.

Minister obrany Avigdor Lieberman dnes povedal, že verdikt považuje za prísny. „Žiadam všetkých, aby súdne rozhodnutie rešpektovali a preukázali zdržanlivosť. Dôležité je, aby sektor obrany pomohol rodine aj tomu vojakovi,“ povedal. Vojenský prokurátor Nadav Wiessman povedal: „Sudcovia rozhodli, že to bolo zbytočné zabitie. Nie je to pre nás šťastný deň. Boli by sme radšej, keby sa to nestalo, ale stalo sa a bol to vážny prečin.“

Hovorca rodiny vyhlásil, že súd nevzal do úvahy, že sa incident stal na mieste útoku. „Mám pocit, že súd vrazil ten nôž, čo ležal na zemi do chrbta všetkým vojakom,“ povedal. Zo súdnej siene, kam smela len rodina, bola vykázaná žena, ktorá rozsudok označila za „hanbu“. „To je koniec izraelskej armády!“ volala. Ďalšia žena potom vyrazila von s krikom „odporní ľavičiari!“ Azaria sám nedal najavo žiadne emócie.

Za zabitie Azariovi hrozí až dvadsaťročné väzenie, avšak taký vysoký trest sa neočakáva. K vojenskému odvolaciemu súdu sa môže obhajoba odvolať ako proti obvineniu, tak proti rozsudku o vine. Podľa izraelských médií je tiež možné, že minister obrany a vojenský prokurátor požiadajú prezidenta Reuvena Rivlina, aby vojakovi udelil milosť.