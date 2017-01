USA vyšlú na vesmírnu stanicu ISS prvú černošskú astronautku

V roku 2018 poletí vo funkcii letovej inžinierky na ISS 46-ročná Jeanette Eppsová, vzdelaním fyzička, ktorá pracovala najmä pre americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA).

Z celkového počtu 321 astronautov doteraz nasadených vo vesmíre bolo 16 černochov, z toho päť žien. Nikto z nich ale doteraz neslúžil na ISS, upozornila agentúra AFP. Eppsová prešla náročným výberom v roku 2009 a spolu s ďalšími 13 kolegami a kolegyňami tvoria v súčasnosti elitný tím využiteľný pre prácu vo vesmíre.

Eppsová musela absolvovať aj kurz ruštiny, aby sa dohovorila so svojimi ruskými kolegami. Od roku 2011 NASA ukončila využívanie svojich raketoplánov a je závislá od dopravy svojich členov posádok k ISS ruskými raketami Sojuz. Táto závislosť by ale mala skončiť už v budúcom roku, keď by NASA chcela začať využívať kozmické lode súkromných amerických výrobcov SpaceX a Boeing.