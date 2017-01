Nový prezident USA verí Assangeovi

V spore CIA a Juliana Assangea, zakladateľa portálu WikiLeaks, ktorý zverejnil odcudzené e-maily poškodzujúce pred voľbami demokratickú kandidátku Hillary Clintonovú, sa Trump postavil na stranu Austrálčana.

Assange v noci na stredu v rozhovore pre Fox News znova tvrdil, že e-maily uniknuté z elektronickej komunikácie vedenia demokratickej strany a šéfa Clintonovej kampane Johna Podestu nezískal od Rusov. Obviňovanie Ruska označil za prvok vnútropolitického zápasu v USA. CIA a dosluhujúca administratíva Baracka Obamu sa podľa neho snažia „pripraviť o legitimitu Trumpa“ ešte predtým, ako sa o 15 dní nasťahuje do Bieleho domu.

Šéf CIA John Brennan v rozhovore pre televíziu PBS, naopak, v stredu zopakoval, že existujú „jasné dôkazy“ ruských hackerských útokov s cieľom zasiahnuť do volebného procesu v USA. Tie sú podľa neho obsiahnuté v dokumente, ktorý šéfovia spravodajských služieb dnes predložia prezidentovi Obamovi. Zajtra by s ním mali v New Yorku zoznámiť aj Trumpa.

Po tom, čo Obama minulý týždeň rozhodol o vyhostení 35 ruských diplomatov a o ďalších sankciách ako odvete za kybernetické útoky Moskvy, Trump sľúbil, že k prípadu sa vyjadrí po stretnutí so šéfmi spravodajských služieb. To sa podľa neho malo uskutočniť v utorok alebo v stredu. Zdroje z Bieleho domu to však v stredu popreli s tým, že schôdzka sa od začiatku plánovala až po tom, čo bude o obsahu tajnej správy informovaný Obama.

Zvolený prezident si napriek tomu neodpustil poznámku, ktorou dôveryhodnosť tajných služieb spochybnil. "Správa spravodajských služieb o takzvanom ruskom hackerstve bola odložená na piatok, zrejme potrebujú viac času, aby zostrojili prípad. Veľmi čudné!” napísal na Twitteri.

Na druhej strane Trump na sociálnej sieti propagoval najnovší rozhovor Fox News s Assangeom, ktorý sa od roku 2012 skrýva na ekvádorskej ambasáde v Londýne. „Povedal, že Rusi mu nedali informácie,“ podčiarkol a s odvolaním sa na zakladateľa WikiLeaks z úniku citlivých materiálov obvinil samotných demokratov: „Julian Assange povedal, že Podestu by hacklo aj 14-ročné dieťa… Prečo boli demokrati takí neopatrní?“

Šéf CIA považuje za nemiestne odvolávať sa na Assangea. Podľa Brennana ho nemožno považovať za „baštu pravdy a poctivosti“. „Nepovažoval by som podobných ľudí, komentujúcich takéto veci, za hlásateľov holej pravdy,“ dodal.

Assange síce vyhlásil, že hacknutý materiál nedostal priamo od ruskej vlády, a totožnosť zdroja odmieta zverejniť, v minulosti však pripustil, že vo WikiLeaks nie vždy vedia, odkiaľ získaný materiál pochádza.

„Je veľmi nepravdepodobné, že by niekto, kto poskytne WikiLeaks e-maily získané hackerstvom ruskej vlády, priznal zdroj. Takže je pravdepodobné, že ani sám pán Assange si nemôže byť istý pôvodom e-mailov,“ poznamenal v stredu denník New York Times, ktorý poukázal aj na to, že Assange v rozhovore pre Fox News nespomenul, že uniknutý materiál demokratov zverejnili aj ďalšie dve tajomné webové stránky: DCLeaks.com a blog pod názvom Guccifer 2.0. „Americké spravodajské služby sú presvedčené, že obe založili ruskí agenti,“ napísal New York Times.