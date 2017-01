Turci: Vieme, ale (zatiaľ) nepovieme

Podľa známeho „vieme, ale nepovieme“. A tak zabijak, ktorý má od novoročnej noci na svedomí smrť 39 osôb a 69 zranených z nočného klubu Reina, zostáva zatiaľ v anonymite. Viac sa však hovorí o rastúcom počte podozrivých zo spoluúčasti na masakre. Či už komplicov priamo v klube, alebo mimo neho.

„Polícia v noci na stredu zadržala pri razii ďalších 27 osôb,“ informoval portál denníka Hürriyet s odvolaním sa na agentúru Anadolu. Podľa tureckej spravodajskej agentúry Dogan sa zatýkalo najmä v Izmire na západe krajiny. Celkovo je tak za mrežami už 43 podozrivých.

Podľa niektorých tureckých médií pri stredajšej raňajšej razii zatkli však až 40 osôb. Sú medzi nimi aj príslušníci troch rodín zo stredotureckého mesta Konya podozriví z prepojenia na teroristický tzv. Islamský štát. Policajti ich však v mieste bydliska nenašli a zatkli ich na úteku práve v Izmire.

Spomínaná aktivita represívnych zložiek by mohla potvrdzovať to známe: každé zlo je na niečo dobré. V prípade tureckej vládnej moci sústredenej do rúk prezidenta Recepa Erdogana sa to prejavilo v stredajšom opätovnom predĺžení výnimočného stavu vyhláseného 21. júla 2016 po neúspešnom štátnom prevrate o ďalšie tri mesiace. Jeho terajšia platnosť sa končí totiž 19. januára. Ide už od druhé predĺženie. Predchádzajúce schválil parlament 11. októbra minulého roku.

„Najnovší útok v Istanbule má poštvať proti sebe tureckých občanov a prehĺbiť rozkol v spoločnosti,“ cituje Erdogana azerbajdžanský portál 1news.az. Podľa tureckého lídra „napriek tomu Turecko to nedopustí“ a zdôraznil, že „krajina bojuje za nezávislosť“. Zatiaľ čo o útočiacom teroristovi úrady mlčia, médiá informujú o vyjadreniach tých, čo prežili jeho vraždenie. Jedným z nich je Fransua al Asmar.

„Po prvých výstreloch sme sa vrhli na zem. Skryl som sa za stôl sediac na zemi,“ spomína zranený mládenec v nemocnici. Napriek skrýši ho projektil predsa len zasiahol. "Útočník strieľal na tých, čo ležali na zemi. Nepálil do vzduchu. Ak by ma bolo vidieť celého, tak by zo mňa urobil rešeto.

Zostal som však sedieť a pravdepodobne mi vytŕčal kúsok pleca. Trafil ma. Stalo sa to rýchlo a následne som sa skĺzol na zem. Musel som sa tváriť, že som mŕtvy, inak by ma zastrelil," opisuje Asmar minúty strachu o život.

Honba polície na „známeho neznámeho“ teroristu pokračovala aj v stredu. Najprv sa však úrady ospravedlnili Kirgizovi Jachemovi Mašrapovovi (28), ktorého mylne považovali za hľadaného teroristu.

„Do Istanbulu som služobne priletel 1. januára po atentáte. Napriek tomu som o niekoľko hodín pri odlete musel vystúpiť z lietadla. Vraj sa trochu podobám na podozrivého. Napokon sa mi ospravedlnili a odprevadili ma k lietadlu do Biškeku,“ cituje kirgizský portál Kyrtag.kg Mašrapovova s tým, že doteraz si nevie vysvetliť, ako sa fotografia jeho pasu dostala 3. januára na sociálne siete a vzápätí do vysielania tureckej štátnej televízie TRT World.

Podľa Ankary po spomínanom prešľape nie je podozrivým útočníkom Kirgiz aj keď terorista vraždiaci v novoročnú noc v Istanbule pricestoval minulý rok do Turecka aj s manželkou a dvoma deťmi na kirgizský pas.

„Útočník môže pochádzať aj z Uzbekistanu či východného Turkestanu, kde žijú Ujgurovia,“ cituje denník Hürriyet policajný zdroj. Vyšetrovatelia však nevylučujú ani stopy vedúce do viacerých stredoázijských štátov či na Kaukaz. Potvrdzovalo by to aj stredajšie zatknutie deviatich Dagestancov.