Z irackého Mosulu utečie každý deň viac ako 2000 civilistov

Po počiatočnom rýchlom postupe sa operácia zameraná na znovudobytie Mosulu na niekoľko týždňov zastavila, avšak minulý štvrtok iracké sily obnovili na troch frontoch ofenzívu, ktorej cieľom je prebiť sa z východu mesta k rieke Tigris.

Elitné jednotky irackého ministerstva vnútra vstúpili v utorok do štvrte Mísák a v stredu začali s jej čistením. Protiteroristické jednotky zároveň obsadili priemyselnú štvrť Mosulu a oddiely polície postupujú v štvrti Vahdá, uvádza sa vo vyhlásení irackej armády.

Podľa OSN sa však postup irackých vládnych síl premieta do zvýšeného počtu obetí z radov civilistov. Militanti z IS, ktorí musia čeliť mnohonásobnej presile, využívajú vo svoj prospech znalosť terénu, umiestňujú ostreľovačov do vysokých budov, pričom podlažia pod nimi obývajú civilisti, odpaľujú nálože umiestnené v autách v úzkych uličkách mesta a medzi budovami sa presúvajú podzemnými chodbami.